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Серебренникова зовут в Канны
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Серебренникова зовут в Канны 

Клео.Ру 22 минуты назад
Фото: Клео.Ру
К ежегодному кинофестивалю в Каннах все почти готова. Накануне была анонсирована основная конкурсная программа и как выяснилось, в списке претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» числится российский режиссер Кирилл Серебренников.
Картина Серебренникова «Лето» составит на Каннском кинофестивале конкуренцию новым работам таких мэтров кино как Жан-Люк Годар, Спайк Ли, Асгар Фархади и Цзя Чжанкэ. Тьерри Фремо, директор кинофестиваля, заявил о том, что Серебренникову отправлено приглашение лично представить фильма в Каннах.
Ситуация уже выглядит скандальной — сейчас Серебренников находится под домашним арестом, который продлен до июля.
В августе прошлого года сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали режиссера по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».
Адвокат кинематографиста уже сообщил прессе о намерении обратиться к следователям отпустить режиссера на кинофестиваль, «Я был у него (Серебрянникова) я ему и сообщил. Он был безумно рад и счастлив этому событию. Как может режиссер отреагировать на то, что его фильм выдвинут на главный фестиваль в мире?» — рассказал адвокат.
В фильме «Лето» показано зарождение андеграундной рок-сцены в Советском Союзе в начале 80-х. Действие разворачивается в Ленинграде летом 1981 года. Музыкант Борис Гребенщиков ранее назвал картину «лживой от начала до конца».
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