Серебренникова зовут в Канны

К ежегодному кинофестивалю в Каннах все почти готова. Накануне была анонсирована основная конкурсная программа и как выяснилось, в списке претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» числится российский режиссер Кирилл Серебренников

Ситуация уже выглядит скандальной — сейчас Серебренников находится под домашним арестом, который продлен до июля.

В августе прошлого года сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали режиссера по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Адвокат кинематографиста уже сообщил прессе о намерении обратиться к следователям отпустить режиссера на кинофестиваль, «Я был у него (Серебрянникова) я ему и сообщил. Он был безумно рад и счастлив этому событию. Как может режиссер отреагировать на то, что его фильм выдвинут на главный фестиваль в мире?» — рассказал адвокат.