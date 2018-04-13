Первому игроку приготовиться

Премьера в Люксор с 29 марта

Производство: США Ограничение по возрасту: 12+ (для детей старше 12 лет)

Жанр: боевик, фантастика, приключения

Продолжительность: 2 ч. 20 мин.

Продюсер: Дональд Де Лайн, Дэн Фара, Кристи Макоско Кригер

Сюжет

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов