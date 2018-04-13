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Художественный фильм «Измена» посмотрят измайловские киноманы
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Художественный фильм «Измена» посмотрят измайловские киноманы 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В галерее «Измайлово» 14 апреля состоится очередной бесплатный кинопоказ для жителей столицы.
В субботу режиссер Анна Кузнецова представит на суд зрителей свой короткометражный игровой фильм «Измена». В фильме отражаются сложные и необычные отношения молодой актрисы и режиссера провинциального театра. Главная героиня на встрече выпускников планирует осуществить свою давнюю мечту — назначить свидание немолодому мужчине, который является не только режиссером детского театра, но и лучшим другом ее мужа.
После просмотра киноленты продолжительностью 43 минуты пройдет совместное обсуждение. Зрители смогут задать вопросы Анне Кузнецовой и поделиться своими жизненными наблюдениями на тему, затронутую автором в фильме. В частности, возможно ли превратить детскую любовь в настоящий взрослый роман.
Начало кинопросмотра в 18:00 по адресу: Измайловский проезд, д. 4.
Вход свободный.
Обязательна предварительная регистрация на сайте учреждения культуры.
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