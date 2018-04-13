Художественный фильм «Измена» посмотрят измайловские киноманы

В галерее «Измайлово» 14 апреля состоится очередной бесплатный кинопоказ для жителей столицы.

В субботу режиссер Анна Кузнецова представит на суд зрителей свой короткометражный игровой фильм «Измена». В фильме отражаются сложные и необычные отношения молодой актрисы и режиссера провинциального театра. Главная героиня на встрече выпускников планирует осуществить свою давнюю мечту — назначить свидание немолодому мужчине, который является не только режиссером детского театра, но и лучшим другом ее мужа.

После просмотра киноленты продолжительностью 43 минуты пройдет совместное обсуждение. Зрители смогут задать вопросы Анне Кузнецовой и поделиться своими жизненными наблюдениями на тему, затронутую автором в фильме. В частности, возможно ли превратить детскую любовь в настоящий взрослый роман.

Начало кинопросмотра в 18:00 по адресу: Измайловский проезд, д. 4.

Вход свободный.

Обязательна предварительная регистрация на сайте учреждения культуры.