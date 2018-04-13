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Новинки кино: тихий ужас, веселый мультфильм и фантастика про гигантского альфа-самца
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Новинки кино: тихий ужас, веселый мультфильм и фантастика про гигантского альфа-самца 

Kostroma.Today 47 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.
Тихое место (16+) По сюжету к 2020 году большая часть населения Земли уничтожена инопланетной расой кровожадных слепых монстров, которые обладают обостренным гиперзвуковым слухом. Они охотятся только по звуку. История рассказывает о семейной паре фермеров Эвелин и Ли Эбботов. Они пытаются всеми силами выжить в абсолютной тишине — ходят дома босиком по нескрипучим половицам и общаются языком жестов. Положение осложняется тем. Что у супругов трое детей, которые, как и все малыши, очень любят играть и шуметь. Кроме того, Эвелин беременна четвертым и вот-вот родит.
Славные пташки (6+) Мультфильм о маленьком птенце Плои и куропатке-отшельнике Гайроне. Они вместе отправляются в Райскую долину, чтобы пережить зиму. Путь таит множество опасностей, но веселый Плои пытается подбодрить вечно брюзжащего Гайрона. В итоге парочка становится настоящей семьей, которой по силам свернут горы.
Рэмпейдж (16+) Фильм, основанный на серии компьютерных игр, рассказывает о приматологе Дэвисе Окойи, которого сыграл любимый многими Дуэйн Джонсон. Ученый дружит с умным альфа-самцом — гориллой, которого воспитывал с самого рождения. В итоге вышедший из-под контроля эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Теперь Дэвису предстоит найти противоядие, спасти друга и предотвратить глобальную катастрофу.
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