Новинки кино: тихий ужас, веселый мультфильм и фантастика про гигантского альфа-самца

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.

Тихое место (16+) По сюжету к 2020 году большая часть населения Земли уничтожена инопланетной расой кровожадных слепых монстров, которые обладают обостренным гиперзвуковым слухом. Они охотятся только по звуку. История рассказывает о семейной паре фермеров Эвелин и Ли Эбботов. Они пытаются всеми силами выжить в абсолютной тишине — ходят дома босиком по нескрипучим половицам и общаются языком жестов. Положение осложняется тем. Что у супругов трое детей, которые, как и все малыши, очень любят играть и шуметь. Кроме того, Эвелин беременна четвертым и вот-вот родит.

Славные пташки (6+) Мультфильм о маленьком птенце Плои и куропатке-отшельнике Гайроне. Они вместе отправляются в Райскую долину, чтобы пережить зиму. Путь таит множество опасностей, но веселый Плои пытается подбодрить вечно брюзжащего Гайрона. В итоге парочка становится настоящей семьей, которой по силам свернут горы.