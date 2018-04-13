Чего ждать от триллеров этого года 

Сегодня, в пятницу, 13е, мы решили вспомнить, какие триллеры выходят в 2018 году и чего стоит ждать от фильмов этого года. Итак, кто будет пугать нас в 2018?
«Логово монстра»
режиссер Дин Девлин, дата выхода — 19 апреля
Четырехкратный номинант на «Золотую малину» Дин Девлин снял новый фильм — «Логово монстра». Сюжет увлекает своей неоднозначностью: воры на очередном задании попадают в ловушку своих криминальных коллег — в доме, который они пришли ограбить, обнаруживается пленница. Напоминаем зрителю, что антипремия «Золотая малина» — не гарант плохого качества. Особенное доверие к грядущему триллеру вызывает замечательный актер Дэвид Теннант, исполнивший главную роль в этом фильме. Его основной партнер тоже телевизионная звезда — Роберт Шиэн запомнился зрителю по сериалу «Отбросы».
«Тихое место»
режиссер Джон Красински, дата выхода — 12 апреля
Еще раньше на экранах кинотеатров появится режиссерская работа известного актера Джона Красински — «Тихое место». По сюжету — американская семья живет в одном доме с монстрами, реагирующими на любой звук. За годы совместной жизни у членов семьи вырабатывается целая система, позволяющая им общаться друг с другом незаметно. Красински позвал в фильм свою реальную супругу — прекрасную актрису Эмили Блант. Сценарий этой картины вошел в десятку лучших сценариев 2017 года по мнению Tracking Board.
Точка невозврата
режиссер Брэд Андерсон, дата выхода — 19 апреля
Режиссер «Машиниста» снял свою новую картину «Точка невозврата» о преодолении себя — и главному герою придется спасать друга в месте, где террористы когда-то убили его супругу. В главных ролях: Джон Хэмм и Розамунд Пайк.
«Анон»
режиссер Эндрю Никкол, дата выхода — 10 мая
Антиутопию «Анон» о тоталитарном обществе представит сценарист «Шоу Трумана» и «Терминала» Эндрю Никкол. На экране нас порадуют: Аманда Сейфрид и Клайв Оуэн.
«Конченая»
режиссер Вон Стайн, дата выхода — 17 мая
Для своего полнометражного дебюта Вону Стайну удалось заполучить голливудскую красавицу Марго Робби, номинированную на «Оскар» этого года. Именно ее перевоплощения на экране погрузят зрителя в загадочный мир английского криминала. И пусть вас не смущает ироничное заглавие русских прокатчиков, в оригинале фильм звучит вполне безобидно — «Терминал».
«Красный воробей»
режиссер Френсис Лоуренс, дата выхода — 31 мая
Оскароносная Дженнифер Лоуренс уже работала со своим однофамильцем-режиссером над франшизой «Голодные игры». Талант актрисы многократно был подтвержден замечательными ролями, так что пропускать фильм «Красный воробей» с ее участием нельзя. В центре сюжета — бывшая балерина, пытающаяся найти новое призвание в секретной службе «Школа воробьев».
«В темноте»
режиссер Энтони Бирн, дата выхода — 14 июня
Кадр из фильма «В темноте»
В фильме «В темноте» Натали Дормер сыграет слепую девушку, которая стала невольным свидетелем убийства. Сценарий написан Дормер в сотрудничестве с режиссером Энтони Бирном, работавшим над сериалом «Последнее королевство».
«Миссия невыполнима: Последствия»
режиссер Кристофер МакКуорри, дата выхода — 26 июля
Мы с нетерпением ждем шестую часть легендарной франшизы «Миссия невыполнима», где по сюжету знакомые герои будут вынуждены играть со временем наперегонки. Главные роли в фильме исполнили: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин и Шон Харрис.
«Исчезнувший»
режиссер Ориол Паоло, дата выхода — 31 мая
Интересной картиной может стать испанский детективный триллер «Исчезнувший» со звездой «Трех метров над уровнем неба» Марио Касасом в главной роли. По сюжету — его герой, обвиненный в убийстве любовницы, обращается к лучшему детективу по запутанным делам, который собирается выиграть это дело, несмотря ни на что. Но, конечно, все окажется не так просто, как можно подумать.
«Лондонские поля»
режиссер Мэтью Каллен, дата выхода — 6 сентября
Кадр из фильма «Лондонские поля»
Мы заждались в прокате триллер «Лондонские поля» еще с 2017 года. Причина тому объективная — Джонни Депп, Эмбер Хёрд, Тео Джеймс и другие звезды кино в главных ролях. Да и сюжет кажется не банальным: писатель находит вдохновение в загадочной троице — наблюдая за их криминальной жизнью, он надеется получить материал для своего романа.
«Великий уравнитель — 2»
режиссер Антуан Фукуа, дата выхода — 13 сентября
Среди новинок 2018 года следует отметить вторую часть «Великого уравнителя». Бывший агент ЦРУ (Дэнзел Вашингтон) вновь возьмется помогать нуждающимся в защите.
Мы ждем эти фильмы в кино, хотя бы потому, что хотим узнать, кто из них сможет называться лучшим триллером 2018 года.