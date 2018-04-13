Чего ждать от триллеров этого года

Сегодня, в пятницу, 13е, мы решили вспомнить, какие триллеры выходят в 2018 году и чего стоит ждать от фильмов этого года. Итак, кто будет пугать нас в 2018?

«Логово монстра»

режиссер Дин Девлин , дата выхода — 19 апреля

Четырехкратный номинант на «Золотую малину» Дин Девлин снял новый фильм — «Логово монстра». Сюжет увлекает своей неоднозначностью: воры на очередном задании попадают в ловушку своих криминальных коллег — в доме, который они пришли ограбить, обнаруживается пленница. Напоминаем зрителю, что антипремия «Золотая малина» — не гарант плохого качества. Особенное доверие к грядущему триллеру вызывает замечательный актер Дэвид Теннант , исполнивший главную роль в этом фильме. Его основной партнер тоже телевизионная звезда — Роберт Шиэн запомнился зрителю по сериалу «Отбросы».

«Тихое место»

режиссер Джон Красински , дата выхода — 12 апреля

Еще раньше на экранах кинотеатров появится режиссерская работа известного актера Джона Красински — «Тихое место». По сюжету — американская семья живет в одном доме с монстрами, реагирующими на любой звук. За годы совместной жизни у членов семьи вырабатывается целая система, позволяющая им общаться друг с другом незаметно. Красински позвал в фильм свою реальную супругу — прекрасную актрису Эмили Блант . Сценарий этой картины вошел в десятку лучших сценариев 2017 года по мнению Tracking Board.

Точка невозврата

режиссер Брэд Андерсон , дата выхода — 19 апреля

Режиссер «Машиниста» снял свою новую картину «Точка невозврата» о преодолении себя — и главному герою придется спасать друга в месте, где террористы когда-то убили его супругу. В главных ролях: Джон Хэмм и Розамунд Пайк.

«Анон»

режиссер Эндрю Никкол , дата выхода — 10 мая

Клайв Оуэн. Антиутопию «Анон» о тоталитарном обществе представит сценарист «Шоу Трумана» и «Терминала» Эндрю Никкол. На экране нас порадуют: Аманда Сейфрид

«Конченая»

режиссер Вон Стайн, дата выхода — 17 мая

Для своего полнометражного дебюта Вону Стайну удалось заполучить голливудскую красавицу Марго Робби , номинированную на «Оскар» этого года. Именно ее перевоплощения на экране погрузят зрителя в загадочный мир английского криминала. И пусть вас не смущает ироничное заглавие русских прокатчиков, в оригинале фильм звучит вполне безобидно — «Терминал».

«Красный воробей»

режиссер Френсис Лоуренс , дата выхода — 31 мая

Оскароносная Дженнифер Лоуренс уже работала со своим однофамильцем-режиссером над франшизой «Голодные игры». Талант актрисы многократно был подтвержден замечательными ролями, так что пропускать фильм «Красный воробей» с ее участием нельзя. В центре сюжета — бывшая балерина, пытающаяся найти новое призвание в секретной службе «Школа воробьев».

«В темноте»

режиссер Энтони Бирн, дата выхода — 14 июня

Кадр из фильма «В темноте»

В фильме «В темноте» Натали Дормер сыграет слепую девушку, которая стала невольным свидетелем убийства. Сценарий написан Дормер в сотрудничестве с режиссером Энтони Бирном, работавшим над сериалом «Последнее королевство».

«Миссия невыполнима: Последствия»

режиссер Кристофер МакКуорри , дата выхода — 26 июля

Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин и Шон Харрис. Мы с нетерпением ждем шестую часть легендарной франшизы «Миссия невыполнима», где по сюжету знакомые герои будут вынуждены играть со временем наперегонки. Главные роли в фильме исполнили: Том Круз

«Исчезнувший»

режиссер Ориол Паоло, дата выхода — 31 мая

Интересной картиной может стать испанский детективный триллер «Исчезнувший» со звездой «Трех метров над уровнем неба» Марио Касасом в главной роли. По сюжету — его герой, обвиненный в убийстве любовницы, обращается к лучшему детективу по запутанным делам, который собирается выиграть это дело, несмотря ни на что. Но, конечно, все окажется не так просто, как можно подумать.

«Лондонские поля»

режиссер Мэтью Каллен , дата выхода — 6 сентября

Кадр из фильма «Лондонские поля»

Мы заждались в прокате триллер «Лондонские поля» еще с 2017 года. Причина тому объективная — Джонни Депп , Эмбер Хёрд, Тео Джеймс и другие звезды кино в главных ролях. Да и сюжет кажется не банальным: писатель находит вдохновение в загадочной троице — наблюдая за их криминальной жизнью, он надеется получить материал для своего романа.

«Великий уравнитель — 2»

режиссер Антуан Фукуа , дата выхода — 13 сентября

Среди новинок 2018 года следует отметить вторую часть «Великого уравнителя». Бывший агент ЦРУ (Дэнзел Вашингтон) вновь возьмется помогать нуждающимся в защите.

Мы ждем эти фильмы в кино, хотя бы потому, что хотим узнать, кто из них сможет называться лучшим триллером 2018 года.