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Игра в кино: Насколько хорошо вы помните «Двенадцать стульев»?
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Игра в кино: Насколько хорошо вы помните «Двенадцать стульев»? 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Шоумен Сергей Белоголовцев запустил на телеканале «МИР» новый уникальный проект — «Игра в кино». В нем обычные любители советской киноклассики могут заработать деньги на своих знаниях.
Новая телеигра выходит в эфир с понедельника по четверг в 16:15. Пока еще есть время подготовиться и проверить себя в мини-версии телеигры. Попробуйте пройти тест и ответить на все вопросы по фильму «Двенадцать стульев».
А если вы хорошо справитесь с этим заданием и захотите попробовать свои силы в большом шоу — пишите на почту igra-kino@mirtv.ru. В письме укажите свое имя, возраст, род занятий и контактный номер телефона, а еще обязательно расскажите о вашем любимом фильме, актере и о том, почему вам так нравится советское кино.
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