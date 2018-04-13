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Кристен Белл отправится в бродвейский лагерь
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Кристен Белл отправится в бродвейский лагерь 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Кристен Белл («Вероника Марс») возглавила актерский состав музыкальной комедии «Fantasy Camp».
Белл перевоплотится в преподавательницу театрального кружка в средней школе, мечтающую о подмостках Бродвея. Чтобы преодолеть страх и поверить с собственные силы, девушка записывается в выездной бродвейский лагерь для взрослых.
Сидни Каргер напишет сценарий к предстоящему фильму.
Напомним, что в последний раз Кристен Белл можно было увидеть в комедии «Очень плохие мамочки 2». Кроме того, в ноябре 2019 года на экраны выйдет продолжение мультфильма «Холодное сердце», в котором актриса снова подарит свой голос принцессе Анне.
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