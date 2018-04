Фильм Серебренникова о Цое едет в Канны

Канны в этом году осознанно поддерживают опальных режиссеров. Приехать пригласили Кирилла Серебренникова и иранца Джафара Панахи, которого в своей стране осудили за антиправительственную деятельность и тоже посадили под домашний арест.

«Лето» — этапный фильм для Серебренникова, хотя бы потому, что его задержали прошлым летом именно на этих съемках в Петербурге. Известно, что монтировал он дома. Рассказывает продюсер картины Илья Стюарт

Илья Стюарт кинопродюсер «Мы бюджет не разглашаем. Это история молодого Виктора Цоя Майка Науменко , их дружбы и событий, которые происходили одним летом во время записи первого альбома Виктория Цоя и группы „Кино“.

Цоя играет 37-летний кореец Тео Ю, в роли Науменко — Рома Зверь.

Kirill Serebrennikov's LETO is in the main competition at the 71st Festival de Cannes. Produced by Hype Film, in co-production with kinovista in association with Charades (France).

Автор сценария — Михаил Идов . Известно, что первый вариант продюсер отправлял Борису Гребенщикову , но тот остался недоволен.

Борис Гребенщиков музыкант „Я им сразу написал, что сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили совсем по-другому, у нас была иная мотивация. Ни к Майку, ни к Цою, ни к кому либо из нас этот сценарий не имеет ни малейшего отношения. Человек, который писал сценарий, даже не был на этой планете, у него совсем другое в голове, он не понимает, как люди могут жить так“.

Фильм уже показали однажды: закрытый просмотр организовали на кинорынке в Берлине в феврале. Монтаж был черновой. Естественно, ленту обсуждали. Продолжает кинокритик Егор Москвитин

Егор Москвитин кинокритик „На картину возлагают большие надежды. Отмечается, что пока это была не конечная сборка, но, тем не менее, всем она понравилась, все ее высоко оценили. И тогда-то уже и заговорили о том, что, скорее всего, премьера будет либо в Каннах, либо в Венеции. Почему в Каннах? Во-первых, фильм снят при участии французских институтов кино, во-вторых, у Серебренникова уже есть премия Франсуа Шале . Это премия, которая вручается в Каннах за фильмы, грубо говоря, с гражданской позицией. Фильм „Ученик“ получил эту премию. Шансы на место — это не главное. Победа и какой-то знак внимания в Канах очень высоки, потому что, во-первых, кино очень важное, и сам жест солидарности с режиссером для европейского сообщества, скорее всего, будет важен“.

Тем временем следствие ходатайствует о продлении домашнего ареста Серебренникова еще на три месяца — до 19 июля. Каннский кинофестиваль стартует 8 мая.