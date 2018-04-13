Фильм Серебренникова о Цое едет в Канны 

Канны в этом году осознанно поддерживают опальных режиссеров. Приехать пригласили Кирилла Серебренникова и иранца Джафара Панахи, которого в своей стране осудили за антиправительственную деятельность и тоже посадили под домашний арест.
«Лето» — этапный фильм для Серебренникова, хотя бы потому, что его задержали прошлым летом именно на этих съемках в Петербурге. Известно, что монтировал он дома. Рассказывает продюсер картины Илья Стюарт:
Илья Стюарт кинопродюсер «Мы бюджет не разглашаем. Это история молодого Виктора Цоя, Майка Науменко, их дружбы и событий, которые происходили одним летом во время записи первого альбома Виктория Цоя и группы „Кино“.
Цоя играет 37-летний кореец Тео Ю, в роли Науменко — Рома Зверь.
Kirill Serebrennikov's LETO is in the main competition at the 71st Festival de Cannes. Produced by Hype Film, in co-production with kinovista in association with Charades (France).
Опубликовано Hype Production 12 апреля 2018 г.
Автор сценария — Михаил Идов. Известно, что первый вариант продюсер отправлял Борису Гребенщикову, но тот остался недоволен.
Борис Гребенщиков музыкант „Я им сразу написал, что сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили совсем по-другому, у нас была иная мотивация. Ни к Майку, ни к Цою, ни к кому либо из нас этот сценарий не имеет ни малейшего отношения. Человек, который писал сценарий, даже не был на этой планете, у него совсем другое в голове, он не понимает, как люди могут жить так“.
Фильм уже показали однажды: закрытый просмотр организовали на кинорынке в Берлине в феврале. Монтаж был черновой. Естественно, ленту обсуждали. Продолжает кинокритик Егор Москвитин:
Егор Москвитин кинокритик „На картину возлагают большие надежды. Отмечается, что пока это была не конечная сборка, но, тем не менее, всем она понравилась, все ее высоко оценили. И тогда-то уже и заговорили о том, что, скорее всего, премьера будет либо в Каннах, либо в Венеции. Почему в Каннах? Во-первых, фильм снят при участии французских институтов кино, во-вторых, у Серебренникова уже есть премия Франсуа Шале. Это премия, которая вручается в Каннах за фильмы, грубо говоря, с гражданской позицией. Фильм „Ученик“ получил эту премию. Шансы на место — это не главное. Победа и какой-то знак внимания в Канах очень высоки, потому что, во-первых, кино очень важное, и сам жест солидарности с режиссером для европейского сообщества, скорее всего, будет важен“.
Тем временем следствие ходатайствует о продлении домашнего ареста Серебренникова еще на три месяца — до 19 июля. Каннский кинофестиваль стартует 8 мая.