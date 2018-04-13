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Северная рокада придет на Дмитровку
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Северная рокада придет на Дмитровку 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
О транспортной ситуации в САО рассказывается в новом фильме Андрея Караулова «Проверка на дорогах». Фильм доступен в сети Интеренет всем желающим.
В интервью тележурналисту префект САО Владислав Базанчук темпы строительства так называемой Северной рокады, которая вскоре придет на Дмитровку.
— Северная рокада — это трасса, которую сегодня знают практически все. Вскоре она придет на Дмитровское шоссе. Автомобилисты смогут практически за 15 минут из центра города добираться до Шереметьева, — отметил Базанчук.
Фильм Андрея Караулова доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Ydjxadxx6Rg&feature=youtu.be  (ск)
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