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Фото: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган и Малин Акерман на премьере «Рэмпейдж» в Лондоне
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Фото: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган и Малин Акерман на премьере «Рэмпейдж» в Лондоне 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Команда боевика «Рэмпейдж» продолжает путешествовать по миру в рамках пресс-тура: Дуэйн Джонсон, Малин Акерман, Наоми Харрис, Джеффри Дин Морган и его борода добрались до красной дорожки лондонской премьеры.
Критики «Рэмпейдж» посмотреть уже успели — и, хотя Дуэйна Джонсона в общем-то все очень и очень любят, его новый фильм смешали с грязью (а заодно и потенциальных зрителей). Рейтинг «Рэмпейдж» на Rotten Tomatoes составил скромные 48%, а критики сошлись во мнении, понравится этот фильм только любителям, цитируем, «безмозглых блокбастеров».
попкорнnews
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