Фото: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган и Малин Акерман на премьере «Рэмпейдж» в Лондоне

Критики «Рэмпейдж» посмотреть уже успели — и, хотя Дуэйна Джонсона в общем-то все очень и очень любят, его новый фильм смешали с грязью (а заодно и потенциальных зрителей). Рейтинг «Рэмпейдж» на Rotten Tomatoes составил скромные 48%, а критики сошлись во мнении, понравится этот фильм только любителям, цитируем, «безмозглых блокбастеров».

попкорнnews