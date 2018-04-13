Что смотреть в кино на выходных

Качественный хоррор об уничтожении человечества слепыми инопланетянами, динамичная кинолента о попытке Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала спасти мир от животных-мутантов, драма о любопытном кагэбэшнике на пенсии, новый анимационный шедевр от создателя «Эрнеста и Селестины» и долгожданный триквел одного из самых кассовых немецких фильмов: главные премьеры этой недели — в материале RT.

«Тихое место» (A Quiet Place)

Сегодня Джон Красинский более известен широкой публике как актёр, нежели как режиссёр (его самой узнаваемой актёрской работой стала роль Джима Халперта в сериале «Офис»). Однако положение вещей вскоре может измениться: картина «Тихое место» произвела настоящий фурор. «Огромный стресс для нервной системы», «фильм, от которого в жилах застывает кровь», «напряжённый и захватывающий» — так отзываются о третьей по счёту полнометражной ленте Красинского маститые кинокритики.

Действие происходит в 2020 году. Большую часть населения планеты уничтожили инопланетяне, а те, кому посчастливилось избежать этой участи, вынуждены жить в полной тишине: пришельцы слепы, но находят жертв благодаря обострённому слуху. Поэтому семья Эббот ходит по посыпанным песком дорожкам и проверенным половицам, а общается исключительно с помощью языка жестов. Ситуация осложняется тем, что мать семейства готовится родить — а роды, естественно, процесс довольно шумный. Да и малыша молчать не заставишь.

«Рэмпейдж» (Rampage)

Едва с экранов успели исчезнуть вторые «Джуманджи», в прокат выходит новый приключенческий фильм с Дуэйном Скалой Джонсоном в главной роли. Американский актёр сыграл приматолога Дэвиса Окойи, вырастившего и воспитавшего феноменально умного самца гориллы. Когда в результате провалившегося генетического эксперимента Джордж — именно так зовут примата — превращается в огромного неуправляемого монстра, Окойи разрабатывает план спасения подопечного от жестоких военных. Ну и конечно, спасения мира от самого подопечного и его товарищей — гигантского волка и крокодила-мутанта.

Сюжет может показаться зрителям знакомым: он основан на серии одноимённых видеоигр. Рейтинг картины на IMDb составляет 6,3 балла из 10, индекс свежести на взыскательном Rotten Tomatoes — 48% (необходимо признать, что для сегмента попкорновых фильмов это не самый плохой результат).

«Турецкое седло»

«Турецкое седло» — детище Юсупа Разыкова , опытного сценариста (он написал сценарии к четырём десяткам кинолент) и режиссёра (в числе его работ — сериал «Исчезнувшая», а также полнометражные фильмы «Стыд» и «Беглянки»). Картина была представлена в основном конкурсе прошлогоднего «Кинотавра». Тогда главный приз достался «Аритмии», однако создателям «Седла» вручили две другие награды — диплом Гильдии киноведов и критиков России, а также диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма».

Сюжет картины выстраивается вокруг жизни бывшего кагэбэшника Ильича, который следит за окружающими, чтобы не соскучиться на пенсии. Жизнь героя приобретает новые оттенки, когда в его дом заселяется молодая семейная пара. Пенсионер влюбляется в новую соседку и, разумеется, начинает ходить за ней по пятам. Эта слежка станет началом удивительных метаморфоз в сознании топтуна.

«Большой Злой Лис и другие сказки»

«Лис» — это сборник из трёх новелл о животных, обитающих на одной французской ферме и в её окрестностях. Животные глупые и весёлые (согласитесь, опасное сочетание!), а потому с ними постоянно случаются забавные истории. То аист подбросит зверям человеческого младенца, то воспитанные лисом цыплята возомнят себя хищниками, то кролик с уткой придут к выводу, что убили Санта-Клауса, и решат его заменить.

Эта картина стала второй полнометражной работой для создателя «Эрнеста и Селестины» Бенжамина Реннера. К слову, обе ленты с разницей в пять лет получили «Сезар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

«Зачётный препод 3»

Первый «Зачётный препод» вышел на экраны в 2013 году. История о переквалифицировавшемся в школьного учителя уголовнике и его непутёвых подопечных моментально стала лидером кинопроката в Германии, а её сиквел, выпущенный два года спустя, показал ещё более впечатляющие результаты — заработал более €80 млн в международном прокате.

В третьей (как обещают, последней) части господин Мюллер попытается спасти школу от закрытия и подготовит свой класс к трудным выпускным экзаменам. Причём именно так, как того ждут зрители: весело и с задором.