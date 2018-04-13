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«У мамы новая работа»: вышел новый трейлер «Суперсемейки 2»
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«У мамы новая работа»: вышел новый трейлер «Суперсемейки 2» 

Мир фантастики 51 минуту назад
Фото: Мир фантастики
Disney-Pixar опубликовали новый трейлер «Суперсемейки 2» — супергеройского анимационного фильма про семью, которая совмещает обычную жизнь и спасение мира. Смотрите скорее!
Дубляж:
В новом ролике нам показывают больше кадров как из повседневной рутины героев, так и из супергеройской работы. Эластику отправляют на секретное задание, цель которого — вернуть былой престиж супергероям в обществе по всему миру. А вот отец, мистер Исключительный, ведёт домашние дела и воспитывает детей. Особенно трудно ему даётся следить за Джек-Джеком, который постоянно использует сверхспособности.
В России мультфильм выходит 14 июня.
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