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Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике
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Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике 

Вести.Ru 47 минут назад
В Москве состоялась громкая кинопремьера: Данила Козловский представил свой фильм «Тренер». Это его первый режиссерский опыт. Годы подготовки, бесконечные пробы (отсмотрели три тысячи только профессиональных футболистов), но в жестком спортивном режиме жили все. Козловского даже прозвали Гусом Хиддинком (этот тренер известен своей требовательностью). Как режиссерскую работу известного актера оценили первые зрители?
На премьеру тренер приехал со всей командой. У кинотеатра «Октябрь» их встречали как звезд футбола — с шарфами, розами и кричалками. Вымышленный клуб «Метеор» за год сьемок стал настоящей кинокомандой! «Настроение невероятное», — признается режиссер фильма «Тренер», заслуженный артист России Данила Козловский.
Свой дебютный режиссерский проект Козловский представлял со слезами на глазах. Кино об игроке премьер-лиги, которому пришлось уйти на тренерскую скамейку, — это немного и про него самого. Главный нападающий российского кино, как актер, кажется, испробовал все амплуа, тренером в фильме и на съемочной площадке выступил. Данила — не только исполнитель главной роли, но и продюсер, и режиссер «Тренера».
"Он человек грандиозный, он актер грандиозный, он творец грандиозный, и я уверен, что и режиссер он грандиозный", — говорит режиссер Николай Лебедев.
"Надо было зал снимать — премьерный зал: там было, что снимать. Мечта любого кинематографиста — стереть грань между экраном и зрительным залом, — добавляет режиссер Федор Бондарчук. — Дане это удалось".
Так футбол еще не снимали в мире. Зритель словно оказывается на поле во время самых острых моментов матча. Чтоб снять так реалистично, впервые в нашем кино было применено 19 технологических новинок. Но кино, конечно, не только о спорте — это фильм о мечте, о преодолении, о дружбе и всепобеждающей любви.
Два часа неподдельных эмоций на экране и зрительном зале. «Тренер» — это только реальные футбольные истории, тщательно отобранные в идеальный сценарий. Кстати, Данила — еще и один из авторов. 19 апреля, в день выхода в широкий прокат, глядя на экран, зритель вспомнит и самые волнующие моменты гордости за свою страну и свой футбол.
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