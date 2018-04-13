Фильм Кима Дружинина в международном прокате будет называться «Танки для Сталина»

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Приключенческая лента «Танки» Кима Дружинина , которая выходит в российский прокат 26 апреля, в международном прокате будет называться «Танки для Сталина». Об этом сообщил в пятницу журналистам продюсер фильма Дмитрий Щербанов.

"В международном прокате картина будет называться «Танки для Сталина», — сказал продюсер, пояснив, что лента с названием «Танки» уже существует.

Ранее предполагалось, что фильме в российском прокате получит название «Увидеть Сталина», однако в итоге было изменено на «Танки». «Мне первое название очень нравилось и нравится до сих, — сказал продюсер. — Но в процессе работы над фильмом становилось ясно, что Сталина там очень мало». Он добавил, что в изменение названия «нет никакого политического подтекста».

"Оно отражает суть событии, все герои стремятся увидеть Сталина, — пояснил продюсер. — Было миллион разных мнений, предлагали новые названия, потом появилось авторитетное продюсерское решение: «Будут „Танки“. Оно более звучное, интересное молодежное название».

Также создатели киноленты призывают не искать в картине стопроцентное соответствие с историческими событиями.

"Хочу сделать заявление: наш фильм создан по мотивам реальных событий, там много вымышленных сюжетных линий, — сказал продюсер, — Мы это сделали осознанно, чтобы сделать яркую динамичную картину, интересную, в том числе и для молодых зрителей". Он добавил, что при создании фильма они ориентировались на картину 1966 года «Неуловимые мстители».

Продюсер отметил, что, дабы «придирчивый зритель не думал, что создатели фильмы не знают историю, была выпущена книга „Танки“, где рассказано, как все было на самом деле».

"Мы не искажаем историческую правду, мы рассказываем о том, что могло бы быть, — сказал Дмитрий Щербанов. — Это не документальный фильм, а художественный. Это киносказка".