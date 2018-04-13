«С вас картины писать надо»: поклонники восхищены фото 30-летней Ларисы Гузеевой

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила напомнить поклонникам, как она выглядела в 30 лет. Подписчики артистки в соцсетях решили, что с годами она стала еще краше.

Бессменная ведущая популярной передачи Первого канала «Давай поженимся» Лариса Гузеева философски относится к своей внешности. В отличие от многих других звезд отечественного кинематографа, к примеру, Веры Алентовой , Лариса не прибегает к услугам пластических хирургов и даже против, чтобы ее лицо редактировали фотошопом. На днях Гузеева решила поностальгировать, какой она была в 30 лет. К тому времени она уже сыграла главную роль в своем самом известном фильме «Жестокий романс».

«Мне 30 лет», — лаконично подписала черно-белый снимок актриса. Поклонники в очередной раз восхитились необычной внешностью Ларисы Гузеевой, не забыв и про другие ее достоинства. Кроме того, некоторые комментаторы нашли на этом фото сходство актрисы с покойной принцессой Дианой. «Звезда, красавица. Похожа на грузинку или итальянку» «Очень ценно то, что Вы сохраняете своё лицо, достойно…а ведь многие просто неузнаваемы и похожи»

«Какие скульптурные линии, с Вас картины писать» «Увидела это фото и подумала, что наверное, это фото принцессы Дианы. Возможно, выражение лица» «Да, Лариса, молодость — это хорошо, но вы, как хорошее вино, с возрастом только лучше становитесь!»

Мало кто знает, что Лариса Гузеева не только талантливая актриса и телеведущая, но и прекрасная хозяйка. На недавно прошедший праздник Пасхи женщина сама покрасила яйца при помощи подручных средств, и ее старания высоко оценили поклонники.