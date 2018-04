Смотреть обязательно! 15 сериалов Netflix, которые нельзя пропустить

Netflix в этом году потратит на производство контента 8 миллиардов долларов — это больше, чем годовые бюджеты некоторых маленьких, но гордых стран. На эти деньги компания собирается снять 700 оригинальных фильмов и сериалов: именно количеством сервис планирует привлекать новых подписчиков и, конечно, удерживать старых (пока Amazon Disney наступают на пятки). Будем надеяться, что не в ущерб качеству.

А пока предлагаем вам подборку из 15 сериалов Netflix, которые стоит обязательно посмотреть.

«Корона» / The Crown

2 сезона, 20 серий

Это сериал для вдумчивого просмотра, поэтому не ждите от него лихих сюжетных поворотов или незатейливых диалогов. Несмотря на неторопливое повествование, «Корона» захватывает внимание с первых минут — в первую очередь благодаря потрясающей режиссуре и актерской игре.

В первых двух сезонах показаны ранние годы правления Елизаветы II : то, как она выстраивала общение с Уинстоном Черчиллем , переживала трудности брака, принимала в Букингемском дворце чету Кеннеди. Сериал продлен еще на два сезона, в которых мы увидим Маргарет Тэтчер и принцессу Диану, а вообще авторы планируют снять шесть сезонов и рассказать о правлении королевы вплоть до настоящего времени.

«Охотник за разумом» / Mindhunter

1 сезон, 10 серий

Сериал Дэвида Финчера основан на книге Джона Дугласа — бывшего агента ФБР , который первым в бюро стал создавать профили преступников, описывал их привычки и образ мыслей, пытаясь предугадать их действия. Он опрашивал самых заметных серийных убийц последнего времени — в том числе Чарльза Мэнсона , Теда Банди и Джона Гейси.

Критик «трехактного» кино Финчер снял тягучий сериал, в котором основное внимание уделил развитию характеров персонажей. Он не показывает знаменитых маньяков типа Мэнсона, а едва ли не единственный серийный убийца в сериале — некрофил Эд Кемпер, обычный тихий очкарик, полная противоположность Ганнибалу Лектеру . Кому-то покажется, что в «Охотнике за разумом» слишком много разговоров и слишком мало экшена, но а чего еще ждать от сериала, снятого на основе руководства общения с психопатами? Кстати, у него будет второй сезон.

«Очень странные дела» / Stranger Things

2 сезона, 17 серий

По этому сериалу сходит с ума полмира, а сыгравшие в нем юные актеры уже стали суперзвездами и подписаны на большие проекты — например, в следующем году мы увидим Финна Вулфхарда в экранизации «Щегла» Донны Тартт. Это захватывающий и невероятно трогательный оммаж культуре 1980-х: фильмам Стивена Спилберга Джорджа Лукаса , книгам Стивена Кинга и другим значимым произведениям того периода.

Действие происходит в вымышленном городе Хоукинс в штате Индиана, где внезапно пропадает маленький мальчик. Его семья и друзья отправляются на поиски, но случайно раскрывают мрачную тайну, в которую вовлечено правительство, мистические существа и маленькая девочка со сверхспособностями.

«Черное зеркало» / Black Mirror

4 сезона, 19 серий

Хотя последний сезон получил неоднозначные отзывы критиков, это по‑прежнему один из лучших научно-фантастических сериалов, который исследует современное общество и то, как на него влияют технологии.

В начале марта Netflix подтвердил, что начнет работу над пятым сезоном. Сюжеты из «Черного зеркала» уже частично воплощаются в реальность: например, в серии «Нырок» (Nosedive, 1 серия, 3 сезон) показан мир, в котором у каждого жителя есть собственный социальный рейтинг с баллами от 1 до 5, который построен на оценках окружающих. Подобная система сейчас тестируется в Китае — она будет отслеживать степень благонадежности граждан с помощью анализа их счетов, данных о действиях пользователя в интернете и других источников. Люди с низким рейтингом не смогут устроиться на госслужбу, им могут отказать в какой-либо услуге или более тщательно досмотреть на таможне.

«Нарко» / Narcos

3 сезона, 30 серий

О взлете и падении самого известного наркобарона в мире Пабло Эскобара было сказано и снято многое, но авторам «Нарко» удалось найти свой угол зрения: оставив за скобками многие биографические факты, они сосредоточились на том, чтобы во всей красе показать Колумбию 1970-80-х, нищету людей, их страх и преклонение перед «кокаиновым королем», жестокость и беспринципность картеля и тех, кто против него борется.

В сериале много крови, испанского языка и документальных вставок, но нет зацикленности на личности Эскобара — что идет ему на пользу. Сейчас Netflix готовит четвертый сезон, работа над которым была омрачена угрозами со стороны семьи Эскобара и убийством ассистента продюсера сериала в штате Мехико.

«Мастер не на все руки» / Master of None

2 сезона, 20 серий

Смешной сериал о том, как малоуспешный 30-летний актер индийского происхождения пытается строить карьеру в Нью-Йорке и проводит время с друзьями. Это шоу для легкого просмотра, но при этом авторы не игнорируют серьезные темы, преподнося их без излишнего морализаторства, через очень узнаваемые бытовые ситуации. Исполнитель главной роли (и по совместительству шоураннер) Азиз Ансари сейчас один из самых востребованных комиков на ТВ, и фактически он снимает сериал о самом себе. Получается у него замечательно.

«Оранжевый — хит сезона» / Orange Is the New Black

5 сезонов, 65 серий

Самый популярный сериал Netflix (из оригинальных) этим летом преодолеет рубеж в шестой сезон. Это рассказ о жизни в женской тюрьме, основанный на автобиографической книге американки Пайпер Керман. Шоу начинается с того, что героиня оказывается в тюрьме из-за проделок бурной молодости, и уже за решеткой заново открывает себя. На первый взгляд банальная история о том, что не все преступники плохие, обрастает многими побочными сюжетными линиями и поднимает вопросы сексуальных, межрасовых, религиозных отношений.

«Конь БоДжек» / BoJack Horseman

4 сезона, 48 серий

В мире, населенном антропоморфными животными и людьми, влачит свое существование конь БоДжек — бывшая звезда популярного ситкома Horsin’ Around, которая переживает кризис среднего возраста и отчаянно пытается вернуть былую славу. В мультсериале очень много стеба над современным телевидением и шуток в духе «Гриффинов», но в то же время он затрагивает такие грустные темы, как наркомания, алкоголизм и депрессия.

Отдельное удовольствие «Конь БоДжек» доставит тем, кто привык смотреть телешоу в оригинале: в сериале персонажей озвучивают знаменитости. Например, в голосе бездельника Тодда Чавеза легко угадывается Аарон Пол , сыгравший Джесси Пикмана в сериале «Во все тяжкие», а бывшая девушка БоДжека, антропоморфная олениха Шарлотта, говорит голосом Оливии Уайлд . Кроме того, в сериале появляются другие звезды в образе самих себя — от Дэниэла Рэдклиффа до Пола Маккартни

«Блеск» / GLOW

1 сезон, 10 серий

В 1986 году на волне возрастающей популярности рестлинга в США на американском телевидении появилось шоу о женщинах-рестлерах — Gorgeous Ladies of Wrestling, участницами которого были начинающие актрисы, танцорши и каскадерши. Спустя 30 лет Netflix решил возродить эту историю, приправив ее узнаваемыми образами из 1980-х.

Главная героиня — безработная актриса Рут Уайлдер, которая от отчаяния решается сняться в сериале о женщинах-рестлерах. Пытаясь вытянуть низкобюджетное шоу, участницы GLOW дружат, влюбляются, ссорятся и расстаются. Сериал с получасовыми сериями продлен на второй сезон.

«Карточный домик»

5 сезонов, 65 серий

Шестой и последний сезон «Карточного домика» Робин Райт предстоит вытягивать в одиночку — ее героиня Клэр Андервуд станет главным действующим лицом после увольнения Кевина Спейси из-за секс-скандала. Сериал, будораживший воображение в первых трех сезонах, к концу стал проигрывать реальной политике и перестал удивлять неожиданными сюжетными поворотами и интересными героями, которые могли бы составить конкуренцию Фрэнку Андервуду

Все это привело к тому, что пятый сезон сериала, благодаря которому в принципе появился термин binge-watch («просмотр запоем»), смогли досмотреть только преданные фанаты. Тем не менее смотреть «Карточный домик» все же стоит — как-никак, это важное явление в истории современного телевидения.

«Американский вандал» / American Vandal

1 сезон, 8 серий

Если вас не пугают демонстративная пошлость и обилие мата, то смело включайте. В основе сюжета сериала — чудовищный акт вандализма в американской школе: неизвестный нарисовал гигантские члены на 27 автомобилях на парковке. Подозрение падает на главного местного отморозка Дилана Максвелла, его исключают из школы, но часть учеников сомневается в его виновности и начинает собственное расследование. Серьезно рассказывая о несерьезном, сериал блестяще пародирует детективные драмы вроде «Создавая убийцу».

«Дорогие белые» / Dear White People

1 сезон, 10 серий

Сериал о четырех чернокожих студентах и проблемах, с которыми они сталкиваются в преимущественно «белом» университете «Лиги плюща». Из названия и синопсиса может сложиться мнение, что шоу посвящено исключительно межрасовым отношениям, но это не так. Расовый вопрос, безусловно, лежит в основе истории, но сериал гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

«Дорогие белые» рассказывают о поиске идентичности и о том, какие факторы влияют на ее формирование. Критики очень хвалят это шоу за остроумно прописанных персонажей и манеру повествования — как и в «Большой маленькой лжи», тут на каждое событие есть несколько разных точек зрения.

«Она же Грейс» / Alias Grace

CBC в Канаде, Netflix в мире

мини-сериал, 6 серий

Еще один сериал по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд , вышедший через несколько месяцев после невероятного успеха «Рассказа служанки». Основанная на реальных событиях, «Она же Грейс» рассказывает историю 16-летней служанки Грейс Маркс — иммигрантки из Ирландии, которую обвинили в убийстве своего работодателя Томаса Киннера и его гувернантки.

Действие разворачивается в середине XIX века: Грейс отбывает пожизненный срок в городке Кингстон, но через несколько лет ее за примерное поведение переводят на службу в дом начальника тюрьмы. Юная служанка очаровывает его жену и ее подруг, которые вместе с местным священником собираются добиться помилования. Криминальный сюжет в основе сериала — лишь повод снова поговорить о женщине, которая становится жертвой обстоятельств и прихотей посторонних.

«Конец этого ***ного мира» / The End of the F***ing World

Channel Four в Великобритании, Netflix в мире

1 сезон, 8 серий

Британский сериал о двух проблемных подростках, один из которых воображает себя психопатом, а другая убеждена, что ненавидит всех вокруг. Вместе их сводит тотальное равнодушие окружающих, и в попытке обрести хоть какой-то смысл в жизни они угоняют автомобиль и отправляются навстречу приключениям. В лучших традициях роуд-муви они попадают в кровавую передрягу, события нарастают как снежный ком и приводят к трогательному, но грустному финалу.

«Озарк»

1 сезон, 10 серий

Историю о тихом бухгалтере, подавшемся в наркобизнес, часто сравнивают с сериалом «Во все тяжкие» — и не безосновательно: в основе сюжета тот же маленький человек, который решил, что с него хватит. В какой-то момент дела главного героя приводят к тому, что он оказывается в темном гараже под дулом пистолета, но он, не теряя самообладания и демонстрируя удивительное спокойствие, находит выход из ситуации. Так он оказывается в городе Озарк в штате Мичиган, где ему предстоит отмывать миллионы под страхом смерти собственной и своей семьи.