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Не многовато ли Шерлоков? Бенедикт Камбербэтч рассказал о съемках со «вторым Шерлоком» Робертом Дауни-младшим
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Не многовато ли Шерлоков? Бенедикт Камбербэтч рассказал о съемках со «вторым Шерлоком» Робертом Дауни-младшим 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока фанаты Marvel с нетерпением ждут совместного появления на экране «сериального» и «киношного» «Шерлоков», Бенедикт Камбербэтч рассказал, как лично ему работалось со «вторым Шерлоком», Робертом Дауни-младшим, на съемках «Мстителей: Война бесконечности».
Чисто технически из них двоих Дауни-младший успел первым: Роберт снялся в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи в 2009 году, а уже в 2010 роль великого детектива примерил Камбербэтч. В «Войне бесконечности» Роберт, напомним, вернется к роли Тони Старка / Железного человека, а Бенедикту предстоит знакомиться с Мстителями в образе Доктора Стрэнджа. В интервью порталу Kinowetter Камбербэтч порассуждал по поводу «странного кроссовера» и многочисленных Шерлоков, вспомнив, заодно, еще и Джонни Ли Миллера, который играет эту роль в американском сериале «Элементарно»:
«Задержитесь в поп-культуре надолго — и вы гарантированно окажетесь в итоге в каком-нибудь странном кроссовере. Джонни Ли Миллер и я, к примеру, играли Франкенштейна и его монстра, в 2010 году, в театральной постановке, поменялись ролями, а в конечном итоге оба играем Шерлока. И вот он я, с Робертом Дауни-младший, в совершенно другой франшизе…»
«Не так уж это и странно», рассуждает Бенедикт, отмечая, что Шерлок — это «самый популярный вымышленный персонаж в истории», так что, по словам актера, «не удивительно, с учетом крайне ограниченного списка тех, кому посчастливилось сыграть эту роль, что мы в какой-то момент пересекаемся в других проектах».
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