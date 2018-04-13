Кто вы из героинь сериала «Секс в большом городе»?

Страстная и авантюрная Саманта, рациональная карьеристка Миранда, романтичная и покладистая Шарлотта или находчивая и влюбленная в жизнь Кэрри — героинь сериала «Секс в большом городе» знают и любят по всему миру уже не одно десятилетие.

Специально для поклонников мелодрамы мы подготовили тест, пройдя который, вы узнаете, с какой из героинь знаменитого телесериала вы больше всего похожи. Делитесь результатом теста со своими друзьями и подписывайтесь на нас в социальных сетях!

А уже завтра на нашем телеканале стартует показ сериала «Три полуграции» о трех российских женщинах, которые ищут настоящую любовь. Включайте телеканал «МИР» 14 апреля в 16:15 по московскому времени и следите за драматичной историей героинь Сони, Алисы и Наташи, которые, несмотря ни на что, готовы бороться за собственное счастье.

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