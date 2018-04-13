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«Сказку, рассказанную ночью» увидят на большом экране зрители кинотеатра «Искра» в Тимирязевском
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«Сказку, рассказанную ночью» увидят на большом экране зрители кинотеатра «Искра» в Тимирязевском 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В рамках программы «Москино — детям» в воскресенье, 15 апреля, в кинотеатре «Искра» покажут советский фильм «Сказка, рассказанная ночью». Картина снята в 1981 году режиссером Ирмой Рауш. Об этом рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
— Картина создана на Киностудии имени Горького по мотивам сказки Вильгельма Гауфа. В ней снялись знаменитые советские актеры: Игорь Костолевский, Александр Галибин, Мара Звайгзне и Александр Лазарев, — добавила Овсянникова.
Начало сеанса в 10.30. Вход свободный, приглашаются все желающие.
Кинотеатр «Искра» находится по адресу ул. Костякова, дом 10. Справки по телефону: 8 (499) 976-14-44. (мю)
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