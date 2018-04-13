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Россияне стали больше читать Гоголя — «Литрес»
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Россияне стали больше читать Гоголя — «Литрес» 

Авторадио 1 час назад
Выход в прокат фильма «Гоголь. Вий» способствовал росту продаж книг самого мистического из российских классиков. По данным аналитиков сайта «Литрес», скачивания повести «Вий» Николая Гоголя первые семь дней после премьеры выросли на 40% по отношению к неделе до премьеры. Спрос на остальные книги Гоголя за тот же период также подрос, в среднем на 8%. Аналогичная ситуация была и с предыдущим фильмом по мотивам произведений автора «Гоголь. Начало»: за неделю после премьеры было скачано на 43% больше книг Гоголя, чем неделей ранее.
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