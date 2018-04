10 лучших фильмов о космосе на эти выходные

10 лучших фильмов о космосе на эти выходныеДень космонавтики в России пока еще остается праздником. Может быть, кто-то после этих фильмов захочет связать свою жизнь с астрофизикой, космосом и изменит индустрию к лучшему, пока не стало поздно. Выбрал для вас наиболее реалистичные киноленты, сохраняющие дух безумства храбрых, которому хочется петь песни. Нам было чем гордиться. И это объединяло нас с другими странами лучше, чем что-либо.

10. Европа

Europa Report, 2012

Жанр: фантастика, триллер, драма

Актеры: Кристиан Камарго , Анамария Маринка, Микаэл Нюквист, Дэниэл Ву Возрастной рейтинг: 13+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.5 / 6.3 История, которая могла бы случится на самом деле. — если бы человечество наконец перестало решать сиюминутные проблемы и обратило бы внимание на звезды. Кроме того, создание фильма курировали профессиональные астробиологи и космонавты. Основой фильма стала научная гипотеза о возможности жизни в подледных океанах спутника Юпитера, хотя на самом деле фильм снят по мотивам романа Артура Кларка «Одиссея три». 9. Гравитация

Gravitation, 2013

Жанр: фантастика, триллер

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.8 В нем прекрасно все: звездный актерский состав, интересный сюжет на базе научной гипотезы, проработанная физика происходящих процессов. Джеймс Кэмерон назвал её лучшим фильмом о космосе. Оценили даже космонавты МКС. Претензий к фильму практически нет, поскольку режжисера консультировал астрофизик Кевин Грезье, известный по работе в NASA над исследованием Сатурна зондом Кассини-Гюйгенс. 8. Чужая планета

Alien Planet, 2005

Жанр: мультфильм, документальный, фантастика

Режиссер: Пьер де Лепинуа

Возрастной рейтинг: 13+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 7.4 Пседводокументальный фильм производства Discovery, снятый по мотивам художественного альбома художника Уэйна Барлоу, подарившего миру «Аватар» и «Тихоокеанский рубеж». Съемочная команда создала подробную историю изучения экзопланеты со своей уникальной экосистемой. Действия зондов-исследователей, поведение животных продуманы до мельчайших мелочей. Не обошлось без участия крупных специалистов, в том числе Стивена Хокинга, Мичио Каку и Джека Хорнера — их голоса и комментарии в фильме играют едва ли не ведущую роль. 7. Интерстеллар

Interstellar, 2014

Жанр: фантастика, драма, приключения

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 8.6 / 8.6 Реалистичность происходящего в этой ленте будет предметом жарких споров еще очень долго. И, скорее всего, окажется фантазией — но основанной на реальных достижениях и пониманиях современной науки. Сюжет о путешествии сквозь червоточину в систему чёрной дыры был придуман астрофизиком Кипом Торном. Чтобы не наделать ошибок, Джонатан Нолан даже прошел спецкурс по астрофизике в университете. Великие Митио Каку и Нил Тайсон остались довольны, оставив много хвалебных отзывов. А что на самом деле на той стороне черной дыры? Мы не можем узнать. И Хокинг уже не расскажет. 6. Контакт

Contact, 1997

Жанр: фантастика, детектив

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.9 / 7.4 Экранизация книги популяризатора науки и по совместительству известного астрофизика Карла Сагана от создателя «Назад в будущее» проходила под пристальным вниманием автора текста. За художественным вымыслом спрятана масса работы. Хотите узнать, как работают исследователи звезд и дальних галактик? Посмотрите «Контакт». 5. Космическая одиссея 2001 года

2001: A Space Odyssey, 1968

Жанр: фантастика, приключения

Актеры: Кир Дуллеа, Гэри Локвуд , Уильям Сильвестр

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.9 / 8.3 Артур Кларк и и Стэнли Кубрик создали фильм, который долгие годы до «Интерстеллара» считался лучшим фантастическим фильмом в истории. Тяжелый, непонятный, и без компьютерной графики (хотя в последнем не обошлось без «русского следа»). Все продумано до мелочей, максимально реалистично и достоверно — настолько, что Кубрика до сих пор обвиняют в павильонной съемке американской высадки на Луну. Даже смысл происходящего приходится додумывать. Кто сказал, что будет легко? 4. Аполлон 13 Apollo 13, 1995

Жанр: драма, приключения, история

Режиссер: Рон Ховард

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.7 / 7.6 Одна из наиболее ярких кинолент о космосе. К тому же, снятая по реальным историческим событиям, произошедшим с экспедицией «Аполлон 13» 1970 года. Прекрасный пример документального кино: настоящая невесомость, снятая в пикирующем самолёте; жизненная драма происходящего; реализм событий и причин. Без пафоса и Голливуда. 3. Время первых

Time of the first, 2017

Жанр: приключения, триллер

Возрастной рейтинг: 6+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.4 Фильм стал первой попыткой российского кинематографа вернуть пальму первенства в кино о космосе. Хорошо, что команда создателей вдохновлялась фильмами пятидесятых и «Апполоном-13», а не «Чужим» или «Звездными войнами». Документально-игровой фильм о первом выходе в открытый космос стал настоящим достижением. Может быть от того, что главным консультантом был Алексей Леонов , человек, о котором и снят этот фильм. 2. Луна 2112

Moon, 2009

Жанр: фантастика, драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.6 / 7.9 Фильм о том, как могла бы развиваться наша жизнь, если бы вместо выпуска микроволновых печей и «айфонов» человечество сконцентрировалось на мечте середины 20 века. Сегодня попытка представить освоение искусственного спутника уже не кажется безумной, но становится все дальше от своего воплощения. Остается смотреть и сетовать, что нам уже не поучаствовать в колонизации Луны. 1. «Дорога к звездам» и «Планета бурь»

Дорога к звездам, 1957; Планета бурь, 1962

Жанр: документальный, фантастика

Возрастной рейтинг: 6+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.7 / 7.3 Имя Павла Клушанцева незаслуженно забыто. Именно его полудокументальные, полуфантастические киноленты, его приемы съемки спецэффектов и вереница сюжетных ходов до сих пор являются основой мировой научной фантастики: Кубрик, Скотак, Лукас — все они использовали наработки Клушанцева. Этот фильм появился до того, как человек полетел в космос, и стал провидческим: все так, все на самом деле так. А еще его стоит посмотреть для того, чтобы разбираться к космической физике, уличая современных режжисеров в художественном вымысле. Пасхалка от Лукаса на «Планету бурь»: Чубака = «собака».