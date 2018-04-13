7 новых российских фильмов, достойных вашего внимания

7 новых российских фильмов, достойных вашего вниманияСобрали для вас исключительно свежие горячие киноновинки, которые еще недавно показывали в российских кинотеатрах, а сегодня можно найти в магазине iTunes. Сегодня речь пойдет о новых российских фильмах, за которые не стыдно.

1. Лёд 2018

Жанр: мелодрама, спорт

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 7.1 Купить в iTunes: 399 руб.

Душевное доброе кино о преодолении всяческих препятствий в мире спорта, о целеустремлённости и силе духа. Основные плюсы фильма: убедительная актёрская игра, на удивление хороший сценарий и неожиданные музыкальные вставки. Еще один достойный спортивный фильм (после «Легенды 17 и „Движение Вверх“), снятый российскими киноделами.

2. Довлатов

2018

Жанр: драма, биография

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.9 / 7.0 Купить в iTunes: 399 руб.

Главная заслуга этого камерного фильма — удивительная петербургская атмосфера советской жизни. В остальном, кино не для всех. Немного рефлексии, спорный образ главного героя, тотальная тоска, знакомые актёры без привычного гламурного лоска и неосознанный поток сознания персонажей фильма.

3. Купи меня

2018

Жанр: трагикомедия, мелодрама

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.1 Купить в iTunes: 399 руб.

Циничные сексапильные героини с низкой социальной ответственностью в драме с понятным моральным посылом. Фильм про проституток»? И да, и нет. Скорее это пронзительная история о моральном разложении человека в следствии неправильного выбора окружения и собственных ориентиров в жизни. Концовка ожидаема, но все равно шокирует.

4. Рок 2017

Жанр: драма, приключения

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.3 / 6.3 Купить в iTunes: 399 руб.

Сын Карена Шахназарова снял немного затянутое роуд-муви с нотками русского фольклора о провинциальных музыкантах, отправившихся покорять Москву. Приключения получились необычные непредсказуемые и забавные. Юношеский задор и приятный диалоговый юмор в наличии.

5. Скиф

2017

Жанр: фентези, боевик, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.5 Купить в iTunes: 399 руб.

Неплохой российский развлекательный фентези-боевик, о котором мы уже рассказывали в ноябре. Приличного уровня экшен, собственная атмосфера роуд-муви в языческой Руси и кровища-кровища-Кровища!

6. Со дна вершины

2017

Жанр: драма, спорт

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.5 Купить в iTunes: 399 руб.

История жизни российского паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина , который не сломался, несмотря на тяжёлую травму. Честное искреннее жизнеутверждающее кино о российской действительности, о спортивной жизни паралимпийцев с весьма драматичным сюжетом. Любовная линия также присутствует.

7. О чём говорят мужчины. Продолжение

2018

Жанр: комедия

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.9 Купить в iTunes: 399 руб.

Еще один фильм в нашей сегодняшней подборке, о котором можно найти рецензию на нашем сайте. Достойное продолжение одной из лучших российских комедий современности. Фирменный приятный юмор и немного философии, как всегда, в наличии.