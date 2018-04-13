Фото: Том Харди изменился до неузнаваемости для роли Аль Капоне 

После съемок в «Веноме» Том Харди приступил к работе над картиной «Фонзо» Джоша Транка, где он играет самого знаменитого американского гангстера — Аль Капоне. Ради этой роли Харди изменился практически до неузнаваемости и радует (или пугает) поклонников фотографиями со съемок. В своем Instagram Том активно постит кадры со съемочной площадки, на которых можно детально рассмотреть грим, делающий актера максимально похожим на босса мафии. Картина расскажет о времени тюремного заключения Аль Капоне. Напомним, в 1931 году он был приговорен к 11 годам в тюрьме Алькатрас, однако вышел уже через семь, но смертельно больным. Жену Аль Капоне в «Фонзо» сыграет Линда Карделлини, сестру — Кэтрин Нардуччи, а близкого друга — Мэтт Диллон. В фильме также появится Кайл МакЛоклен в роли доктора знаменитого мафиози. Когда байопик выйдет на экраны, пока не сообщается.
Mega awkward character misstep 👀
Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)
10 Апр 2018 в 8:45 PDT попкорнnews