Как порно и секс жестко навредили сериалу

Под раздачу попал французский сериал «Версаль» о короле Людовике XIV, роль которого исполнил Джордж Благден . «Версаль» вышел на экраны в 2015 году и поначалу продюсеры сделали своей фишкой обилие сексуальных сцен в картине.

Показывал сериал французский телеканал Canal+. Кроме того, сериал купили в Великобритании. Посмотреть его можно было на BBC2. Без купюр, со всей «обнаженкой», которой была напичкана картина.

И поначалу аудитория с восторгом принимала порнографические сцены в сериале. Но постепенно интерес к сексу в сериале угас, а вместе с этим упали и рейтинги проекта, притом как во Франции, так и в Великобритании.

Кадр из сериала «Версаль»

В итоге четвертый сезон сериала было принято решение не снимать. Третья часть «Версаля» выйдет этим летом.