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Как порно и секс жестко навредили сериалу
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Как порно и секс жестко навредили сериалу 

Рамблер 18 минут назад
Фото: Кадр из сериала «Версаль»
Под раздачу попал французский сериал «Версаль» о короле Людовике XIV, роль которого исполнил Джордж Благден. «Версаль» вышел на экраны в 2015 году и поначалу продюсеры сделали своей фишкой обилие сексуальных сцен в картине.
Показывал сериал французский телеканал Canal+. Кроме того, сериал купили в Великобритании. Посмотреть его можно было на BBC2. Без купюр, со всей «обнаженкой», которой была напичкана картина.
И поначалу аудитория с восторгом принимала порнографические сцены в сериале. Но постепенно интерес к сексу в сериале угас, а вместе с этим упали и рейтинги проекта, притом как во Франции, так и в Великобритании.
Кадр из сериала «Версаль»
В итоге четвертый сезон сериала было принято решение не снимать. Третья часть «Версаля» выйдет этим летом.
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