7 фильмов ужасов для пятницы 13-е

Раз уж мы благополучно дотянули до очередной пятницы, то самое время подумать о фильмах. А так как эта пятница 13, то стоит отдать дань суевериям и посмотреть что-нибудь ужасное.

Тех, кто действительно боится пятницы 13, так много, что медики выделили это явление в отдельную фобию и назвали ее параскаведекатриафобией. Говорят, если сможешь произнести этот термин несколько раз без запинки, то страх исчезнет сам собой, хотя все это больше напоминает уловки логопедов. Итак, держи список ужастиков и не бойся, что умрешь от скуки этим вечером.

1. «Обитель теней» («Marrowbone», 2017)

Мать с четырьмя детьми сбегают от страданий и лишений и поселяются вдали от всех. Как ты сама уже догадалась, основное действие происходит в старом особняке, ведь обычные квартиры для мистических приключений не годятся. Первый час фильм больше похож на драму, не лишенную саспенса. Пока зритель привыкает к героям, режиссер готовит его к испытанию ужасом. В арсенале деталей, призванных нагнетать обстановку, все как должно быть: протекающий потолок, разбитые зеркала, страшный чердак. После того, как история постепенно разворачивается и все готовы испугаться, наступает он — эффектный сюжетный поворот, о котором я, конечно, рассказывать не буду.

2. «Кукла» («The Boy», 2016)

Состоятельная английская семья нанимает для своего сына американскую няню. Приехав на место работы, девушка обнаруживает, что это никакой не ребенок, а большая кукла. Пара завела ее, чтобы справиться со смертью своего восьмилетнего сына. Няня получает список правил по уходу за куклой, большинство из которых благополучно игнорирует. После этого становится ясно, что кукла живая, а почему и что все это значит, смотри сама.

3. «Тихое место» («A Quiet Place», 2018)

Кажется, создатели ужастиков наконец-то смогли придумать хоть что-то более-менее оригинальное. Большая часть населения Земли уничтожена инопланетными тварями, которые ничего не видят, но обладают гиперзвуковым слухом. Главные герои — семья фермеров, которая пытается выживать в новых условиях. Они ходят по дому без обуви, общаются на языке жестов, стараются не наступать на скрипучие половицы. Сложность в том, что у пары трое маленьких детей, которым сложно соблюдать тишину. Но и этого создателям картины показалось мало, ведь главная героиня еще и беременна. Как они выпутаются из всего этого дерьма, ума не приложу. Основное напряжение картины в практически полной тишине. Фильм сейчас идет в кинотеатрах, так что не упускай возможности увидеть его на большом экране.

4. Винчестер. Дом, который построили призраки («Winchester», 2018)

Наследница известной оружейной компании живет в семиэтажном доме с причудливой архитектурой и запутанными коридорами. Хозяйка постоянно перестраивает особняк. Как выясняется, делает она это не из желания обновить обстановку, а чтобы устраивать ловушки для призраков, которые охотятся за кланом Винчестеров. У тебя есть две причины посмотреть этот фильм. Он основан на реальных событиях и рассказывает о легендарном Доме Винчестеров, который находится в Калифорнии и сейчас стал популярным туристическим аттракционом. Сару Винчестер прекрасно исполнила Хелен Миррен , так что картину стоит увидеть и ради эстетического наслаждения тоже. Торопись, чтобы успеть застать фильм в прокате.

5. «1922», 2017

Прошлый год был знаменательным для поклонников Стивена Кинга , подарив небывалое количество экранизаций произведений мастера ужасов. «1922» — одна из них, причем довольно успешная. Фермер Уилфред Джеймс вместе с сыном-подростком убил свою жену и бросил на растерзание крысам. С тех пор его преследуют крысы-трупоеды в компании с собственными демонами. Депрессивное повествование с глубоким сюжетом, заставляющим задуматься о природе человеческих поступков и их цене.

6. «Голос из камня», («Voice from the stone», 2017)

Действие фильма происходит в 50-ых годах прошлого века в мрачном и величественном замке в Тоскане. Молодая няня Верена (она же Эмилия Кларк , она же Дейнерис Бурерожденная, ну и далее по списку) приезжает к вдовцу Клаусу, чтобы помочь вернуть его сына к нормальной жизни. После смерти матери мальчик дал обет молчания до тех пор, пока ее дух не вернется. С тех пор он не произнес ни слова. Постепенно Верена начинает подозревать, что дух покойной присматривает себе ее тело, чтобы вселиться в него и воссоединиться с сыном.

7. «Экстрасенс» («The Awakening» 2017)

1920-е годы. Женщина-ученый приезжает в загородную школу-интернат, чтобы разобраться в слухах о повышенной спиритической активности в этом месте. Как и полагается человеку науки, героиня настроена скептически. Как и полагается мистическому триллеру, со временем она меняет свое мнение.