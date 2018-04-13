Жителей столицы пригласили на показ фильма «Женитьба» в «Дом Гоголя»

В «Доме Гоголя» 25 апреля состоится показ фильма «Женитьба» режиссера Виталия Мельникова

— Эта картина является классикой российского кинематографа. Перед показом фильма кандидат филологических наук Александр Шамарин проведет лекцию, во время которой расскажет гостям о сценарии этой работы, о том, какие приемы монтажа и съемки были задействованы режиссером для создания убедительной игры актеров. После просмотра каждый желающий сможет задать спикеру свои вопросы, — отметила редактор научно-методического отдела учреждения Александра Понкратова.

Она добавила, что в музее весь апрель проходят спектакли и показы фильмов по произведениям Николая Гоголя

Вход свободный.

Гостей ждут в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.