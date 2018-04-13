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Стоячие места появились в кинотеатрах Ростова
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Стоячие места появились в кинотеатрах Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Мужчина возмущен, по его словам, на места без кресел продают билеты, и покупатели вынуждены смотреть фильм стоя. «В кинотеатре „Орбита“ отсутствуют сиденья. Причем в онлайн профиле отсутствует это примечание. Люди покупают билет в кино, хотят посмотреть фильм в комфорте, а вынуждены стоять, — такой пост он разместил в группе социальной сети ВКонтакте „Ростов Главный“. Однако администрация кинотеатра подобную информацию решительно опровергла. Сидения действительно иногда снимают, они нуждаются в чистке и ремонта. Но продажа билетов на такие места не ведется.
Ростовчане тоже не спешат верить фотографиям и обрушились на мужчину с резкой критикой. По их мнению, парень просто пытается прославится глупыми выдумками. Некоторые рассказали, что неоднократно посещали кинотеатр, но в подобной ситуации никогда не оказывались.
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