Как в кино, но смешнее: 9 лучших пародий на культовые сцены в реальной жизни 

Что отличает культовую киносцену от любой другой? Она очень яркая, запоминающаяся, и на нее обязательно есть пародия. Возможно, даже не одна.
Кинопародии стали отдельным жанром еще в прошлом веке. Сначала были отдельные отсылки, а затем появились и целая франшиза «Очень страшного кино», и много других лент, удачных и не очень.
Но сейчас речь совсем не о них. А о тех пародиях, которые делают фанаты, звезды и даже актеры из оригинальных, пародируемых фильмов. Пятница — время, чтобы немного расслабиться, так почему бы просто посмеяться над творчеством энтузиастов?
Но вместо ножа — вибратор
A post shared by Amber Rose (@amberrose) on Apr 5, 2018 at 5:28pm PDT Сцена в душе из фильма Альфреда Хичкока «Психо» стала не только одной из самых известных в истории кинематографа, но и самой пародируемой. Ее воспроизводили все кому не лень — и в большом кино, и в интернете.
На этой неделе свою версию представила американская фотомодель Эмбер Роуз, которая заменила нож в руках у маньяка вибратором. В коротком видео девушка совсем не испугана и даже благодарна. «Благодарю. Как раз это мне и нужно», — говорит она доставщику из магазина игрушек для взрослых, который пришел в самый подходящий момент.
Только мы с котом
A post shared by Movie Cats (@moviecats) on Nov 20, 2016 at 2:36pm PST У пользователя Инстаграма под ником @moviecats из Англии всего 13 постов, но при этом более 60 тысяч подписчиков. Почему? А потому что каждая фотография — пародия на сцены из культовых фильмов, сделанные парнем и его котом.
Веселая парочка повторила моменты «Инопланетянина», «Привидения», «Чужого», «Сияния» и некоторых других. Не будем перечислять их все, лучше зайди к ним на страничку и посмотри сам. Жаль, что обновлений с прошлого лета больше не было.
Мини-номинанты «Оскара»
Каждый год церемония вручения «Оскара» становится знаковым событием и запоминается чем-то особенным. Если в этом году это были конфеты и хот-доги, которые раздавали гостям соседнего кинотеатра, то в 2014 это была пародия на фильмы, в которой сыграли дети.
Ребята в возрасте до 10 лет разыграли отрывки из «Аферы по-американски», «Волка с Уолл-стрит», «12 лет рабства», «Она» и других фильмов-номинантов «Оскара».
Без мега-бюджета, но с юмором
Хозяйке на заметку. Сыр с минимальным содержанием жира и колбаса от «Папа может» сделают вашу кожу гладкой и шелковистой, как у ребёнка. Проверьте и напишите мне в комментариях. Ииии не стоит благодарности. Кидайте темы для косплея в Директ, самое угарное воплощу в жизнь, а автора отмечу в посте, жуб даю.. #бьютиблогер #бьютиблог #бьюти
A post shared by «Годный» Косплеер (@bammbato) on Nov 10, 2017 at 3:17am PST При слове «косплей» на ум обычно приходят симпатичные девочки в не менее «симпатичных» костюмчиках, изображающие из себя известных персонажей игр, фильмов и анимэ.
Но парни тоже могут! Только не сексуально, а прикольно. Блогер под ником @bammbato пародирует все подряд: рекламу, модные журналы, звезд, пользователей инстаграма и, разумеется, фильмы.
Мистер Грей пародирует мистера Грея
Говорят, что самоирония — это хорошо. Британский актер Джейми Дорнан известен по роли мистера Грея из эротической трилогии «50 оттенков серого», снялся в пародии на нее же.
Компанию ему составил известный комик и ведущий The Late Late Show Джеймс Корден, который на этот раз исполнил роль рокового богача. Он приглашает невинного и наивного персонажа Дорана в свою комнату развлечений. Не станем спойлерить, чем они там будут заниматься, но думаем, что тебе понравится.
Сказка, воплощенная в реальность
В чем преимущество мультфильмов перед кино? На наш взгляд в том, что, несмотря на все достижения современных спецэффектов, нарисовать все равно можно больше и ярче.
Так, в мультике «Вверх» коттедж взмыл в небо благодаря воздушным шарикам. Красота, да и только. Жаль, что в жизни так нельзя. Но нет, оказывается, можно. И команда National Geographic сделала сказку былью. Надули 300 шаров с гелием, и их домик тоже поднялся ввысь.
Самый страшный клоун, но настоящий
Признайся, ты посмотрел новую экранизацию «Оно»? Если нет, то наверняка хотя бы трейлер видел одним глазком. И про зловещего Пеннивайза слышал.
Так вот на просторах Youtube больше двух миллионов просмотров набрала пародия, которая во многом повторяет фильм, но кинговского клоуна заменили другим — Рональдом Макдональдом.
Зверские песни
И снова об «Оскаре», вернее, номинанте этой премии в этом году. Известная американская гимнастка Лори Эрнандес повторила сцену из мультфильма «Зверопой».
Кто поет и танцует с тележкой в магазине лучше — Эрнандес или свинка Розита — вопрос спорный. Но то, что гимнастка старается — факт!
С русским колоритом
Участниками пародий можно стать не только по собственному желанию, но и благодаря магии монтажа. Но для этого сперва нужно превратиться в мем.
Youtube-канал Кирыч Творит набрал почти миллион просмотров русской версии голливудского супергеройского фильма «Человек из стали». Что можно сказать про это видео? Весьма сурово получилось.