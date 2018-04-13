Вышел новый трейлер «8 подруг Оушена» 

Новый трейлер женской версии похождений авантюриста Дэнни Оушена появился в Сети.
На этот раз в центре картины Гэри Росса — история Дэбби Оушен, сестры Дэнни, в исполнении Сандры Буллок.
Она только что вышла из тюрьмы и собирается провернуть грандиозную аферу — украсть бриллиантовое ожерелье ценой в 150 миллионов долларов. Причем по плану шальной Дэбби кражу веку нужно совершить во время бала церемонии Met Gala.
Чтобы осуществить задуманное, Дэбби набирает команду авантюристок, каждая из которых наделена особым талантом.
Криминальных подруг Дэбби играют Кейт Бланшетт, Рианна, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Сара Полсон, Минди Кайлинг, и Аквафина.
Ну а на балу знаменитостей появятся Ким Кардашьян, Мария Шарапова, Кендалл Дженнер, Адриана Лима, Анна Винтур, Кэти Холмс, Серена Уильямс, Александр Ван, Дакота Фаннинг, Джеймс Корден, Ричард Армитидж, Джейми Кинг и другие.
Участие Мэтта Дэймона в роли Лайнуса Колдуэлла пока под вопросом, но в фильме должен появиться Джордж Клуни.
Премьера "8 подруг Оушена" ожидается 21 июня 2018 года.