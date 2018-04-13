Вышел новый трейлер «8 подруг Оушена»

Новый трейлер женской версии похождений авантюриста Дэнни Оушена появился в Сети.

Она только что вышла из тюрьмы и собирается провернуть грандиозную аферу — украсть бриллиантовое ожерелье ценой в 150 миллионов долларов. Причем по плану шальной Дэбби кражу веку нужно совершить во время бала церемонии Met Gala.

Чтобы осуществить задуманное, Дэбби набирает команду авантюристок, каждая из которых наделена особым талантом.

Премьера "8 подруг Оушена" ожидается 21 июня 2018 года.