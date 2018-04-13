«Девушки у Цоя были постоянно, но история о его гомосексуализме — клевета»

«По сей день не снято ни одного фильма, который бы мог рассказать о подлинной атмосфере рождения и жизни такого явления как „русский рок“. Хотя, конечно, фильм „Асса“ по сравнению с другими фильмами, — и я уж не говорю об отвратительном фильме „Лето“, — можно с долей иронии сказать, что „глубок“. Я не хочу сказать, что он меня, конечно, устраивает. Соловьев все вывернул наизнанку. Хотя с другой стороны он хоть чуть-чуть „рубил“ в теме. Кирилл же Серебренников абсолютно темен и бездарен. В смысле, по крайней мере, рок-н-ролла. Хотя те спектакли по Гоголю, что я видел — тоже безобразие.

Меня приглашали на съемочную площадку фильма „Лето“, и я Вам скажу, что это все это кино — полное уродство. Это ужасно — то, что делает Кирилл Серебренников. Еще один фильм Серебренникова „Ученик“ — это вообще мракобесие. Говоря словами Гоголя, то что делает Серебренников — „низкое ремесло, самоуправно вставшее в ряды искусств“. Я считаю, что Серебренников полез не в свое дело.

Любовный треугольник „Цой-Науменко-Наталья“ и гомосексуальная история „Цой-Айзеншпис“ — полная клевета. Ему не нужно было замахиваться на то, что выше его в сто раз. Сидеть хотя бы за это Серебренникову обязательно надо. Хотя вокруг имени Серебренникова сейчас одна политика — „бедный еврей и его так запинали“. Ничего он не бедный. Наворовал, — значит пускай сидит. И за эти Канны ему нужно тоже сидеть.

В отличие от Серебренникова я или тот же режиссер Соловьев знают все о первых днях после смерти Цоя. Я видел как отец Цоя, не обращая внимания на сообщения о его смерти, перетаскивал из одной комнаты в другую мешки с сухим луком. Я это все помню.

Майк на Цоя особого внимания не обращал, а Наташа мне симпатизировала. Я помню, как Наташа вцепилась в косяк двери, а Майк Науменко отрывал ее пальцы по одному и уводил домой. И никакого Цоя на километр не было ни-ко-гда. Этот человек по духу совсем был другой. Цой был восточным и закрытым человеком. Он был изначально стеснительным. Девушки у Цоя бывали постоянно, и это ни для кого ни тайна. И его жена Марьяша там не случайно нарисовалась. Но каким-то образом записывать Цоя в „гомосеки“… Это вообще не тот человек, в связи с которым можно рассуждать о гомосексуализме.

Если кто-то и имел гомосексуальные опыты, то это скорее был не Цой. Если бы это сказали о Сереже „Африка“ (музыкант, участвовавший в группах „Кино“, „Аквариум“ и „Звуки Му“. — ред.), я бы не удивился. Жена знаменитого британского музыканта Брайана Ино мне говорила: „да мы были молодые — мы хотели попробовать все“. Но что в этом может понимать Серебренников…

В 19-м веке за подобные обвинения вызывали на дуэль. Всем этим Поклонским было бы невредно ввести статью за обвинения в гомосексуализме. Обвинил, не доказал — иди-ка посиди. Это же касается и товарища Серебренникова.

Боря ( Борис Гребенщиков . — ред.) правильно сказал, что Серебренников совершенно не понимает, что нами двигало в те годы. Не понимает нашей подноготной совершенно. Это как если бы я про Христа начал снимать с точки зрения плотника или делать фильм про гомосексуалистов, ничего в этом не понимая. Тему с Цоем он взял только потому, что всякие сомнительные люди типа Серебренникова всегда подбираются к тому, что плохо лежит.

Такие как Серебренников вообще не понимают, что „русский рок“ — мост к мировой культуре. Я сейчас делаю пластинку под названием „Франшиза“, где я показываю как устроена настоящая рок-музыка (а не „Кобзон“). Когда я делал песни Кинчеву или Гребенщикову, я ориентировался на все правила, которые существовали в лучшей рок-музыке своего времени. Рок-н-ролл не нужно сочинять — он есть и его просто нужно наполнить собственными эмоциями и содержанием. Когда наши музыканты начинают петь отсебятину, то получается такой Шевчук, которого слушать нельзя. Это же касается и последнего альбома Бориса Гребенщикова, к сожалению.

То, что я делал когда-то для русского рока, я делал для личной фонотеки и хотел, чтобы это стало достоянием всего народа. Поэтому я намерен судиться за это: это лично моя фонотека, которая растащена по карманам всякими компаниями. Это моя личная фонотека, которую я сам записал бесплатно и собственными силами».

Фото: wikipedia.org/flickr.com (Tim Penn).