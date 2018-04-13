Мерзликин встал на защиту затравленного Козловского 

Минувшим вечером в столице состоялась премьера фильма Данилы Козловского «Тренер», где он не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве продюсера и режиссера. Поддержать коллегу в одном из столичных кинотеатров собрались многие представители шоу-бизнеса. Среди них: Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук в сопровождении невесты — Паулины Андреевой, Александра Бортич, Александр Петров, Светлана Устинова и Илья Стюарт и многие-многие другие.
Нужно сказать после появления в Сети трейлера фильма «Тренер» на Козловского обрушилась волна критики и негодования пользователей, о чем сам Данила рассказывал в одном из недавних интервью, пояснив, что не ожидал настолько негативной реакции со стороны абсолютно незнакомых людей. Невеста актера — Ольга Зуева встала на его защиту, посвятив Козловскому трогательный пост в Instagram и поблагодарив за прекрасную совместную работу (Зуева сыграла в «Тренере» одну из ролей, — прим. ред.). Поддержал коллегу и Андрей Мерзликин.
"Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, «ребенка» своего привез показать. Надо быть добрее", — сказал актер во время пресс-конференции, посвященной грядущей премьере фильма «Танки», который выходит в прокат 26 апреля, — передает информагентство РИА Новости.