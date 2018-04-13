Кинорежиссер Карен Геворкян показал на ЧТЗ свой новый фильм о рабочих

На Челябинском тракторном заводе состоялась творческая встреча молодых рабочих и инженеров с классиком советского и российского кино Кареном Геворкяном , — сообщает пресс-служба завода. — Режиссер презентовал свой новый художественный фильм «Вся наша надежда».

Для рабочих ЧТЗ тематика фильма оказалась созвучна с их трудовой действительностью.

«Встреча с работниками ЧТЗ тронула меня. Они выражали благодарность за правдивость картины и ее героев. Еще раз убеждаюсь, что самые сильные люди в стране — это люди труда. Они отличаются особой живучестью и силой духа», — поделился впечатлениями от встречи Карен Геворкян.

В планах режиссера — кинопроект, в центре внимания которого могла бы стать славная история Челябинского тракторного завода.