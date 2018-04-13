Ещё
Кинорежиссер Карен Геворкян показал на ЧТЗ свой новый фильм о рабочих
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кинорежиссер Карен Геворкян показал на ЧТЗ свой новый фильм о рабочих 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Челябинском тракторном заводе состоялась творческая встреча молодых рабочих и инженеров с классиком советского и российского кино Кареном Геворкяном, — сообщает пресс-служба завода. — Режиссер презентовал свой новый художественный фильм «Вся наша надежда».
Для рабочих ЧТЗ тематика фильма оказалась созвучна с их трудовой действительностью.
«Встреча с работниками ЧТЗ тронула меня. Они выражали благодарность за правдивость картины и ее героев. Еще раз убеждаюсь, что самые сильные люди в стране — это люди труда. Они отличаются особой живучестью и силой духа», — поделился впечатлениями от встречи Карен Геворкян.
В планах режиссера — кинопроект, в центре внимания которого могла бы стать славная история Челябинского тракторного завода.
АиФ: последние новости
Вы в кадре! Как проходят съёмки фильма Воспитанники детсада Ленинского района отравились омлетом «Талонов нет! И не будет!». Как найти управу на поликлинику?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть51
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
7 фильмов ужасов для пятницы 13-е1
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение