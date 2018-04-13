Теперь точно: сиквелу «Джуманджи» быть

Sony Pictures собирается снимать продолжение кассового фильма "Джуманджи: Зов джунглей". Об этом сообщил Дуэйн Джонсон в своем Instagram.

Джефф Пинкнер. Режиссером станет Джейк Кенздан, работавший над первой частью, а сценаристами выступят Скотт Розенберг

Бюджет первой части фильма составил 90 миллионов долларов, при этом кассовые сборы — более 950 миллионов долларов.

Фильм получил несколько престижный наград, в их числе — Kids’ Choice Awards 2018.

Первый фильм "Джуманджи" был снят в 1995 году и занял десятое место по сборам в США. В 1996 году компания «Milton Bradley Company» придумала и создала одноименную настольную игру.