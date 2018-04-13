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Теперь точно: сиквелу «Джуманджи» быть
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Теперь точно: сиквелу «Джуманджи» быть 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма «Джуманджи: зов джунглей»
Sony Pictures собирается снимать продолжение кассового фильма "Джуманджи: Зов джунглей". Об этом сообщил Дуэйн Джонсон в своем Instagram.
Режиссером станет Джейк Кенздан, работавший над первой частью, а сценаристами выступят Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер.
Бюджет первой части фильма составил 90 миллионов долларов, при этом кассовые сборы — более 950 миллионов долларов.
Фильм получил несколько престижный наград, в их числе — Kids’ Choice Awards 2018.
Первый фильм "Джуманджи" был снят в 1995 году и занял десятое место по сборам в США. В 1996 году компания «Milton Bradley Company» придумала и создала одноименную настольную игру.
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