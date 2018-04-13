Актриса Юлия Рутберг проведет мастер-класс на фестивале спортивного кино «Красногорский» 

Известная российская театральная и киноактриса Юлия Рутберг проведет мастер-класс в рамках международного фестиваля спортивного кино «Красногорский». Он пройдет 15 апреля в столичной гостинице «Националь». В этот же день организаторы приглашают на презентацию документального фильма «Я люблю тебя, Сочи». Картину сняла «Киностудия КИТ», которая входит «Газпром-Медиа Холдинг». Международный Фестиваль спортивного кино «Красногорский» стартовал накануне. Это крупнейший конкурс в данной сфере в Восточной Европе и странах СНГ. Открытие пройдет в Красногорске во Дворце культуры «Подмосковье». Всего в конкурсной программе более 60 работ отечественных и зарубежных авторов. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут бесплатные показы фильмов «Лед» и «Со дна вершины». Их увидят жители в Одинцовском, Дмитровском, Наро-Фоминском районах, в Шатуре, Зарайске, Серебряных Прудах, Пушкине, Сергиевом Посаде Церемония награждения победителей состоится 17 апреля в Москве «Vegas City Hall».