Барабанов: Надеюсь, фильм Серебренникова взяли в Канны не из-за политики

Топ-1: Богатейшие люди России потеряли за один день 12 млрд долларов Борис Барабанов : Более 12 млрд долларов потеряли в минувший понедельник 50 богатейших людей России. Больше всех потерял Олег Дерипаска , акции компаний которого буквально рухнули: на бирже Гонконга бумаги «РусАла» подешевели сразу на 40%.

Насколько я успел заметить, эта новость очень веселит наших сограждан: ха-ха-ха, он потерял миллиард долларов! Давайте все посмеемся! У нас не хватает денег на лекарства для родителей, а он потерял миллиард долларов но, типа, продолжает жить припеваючи! Для меня эта ситуация не такая уж смехотворная. В любом случае, мы все страдаем от санкций, и это касается людей независимо от их благосостояния. Посмотрим, что будет дальше, но, мне кажется, что перспективы самые грустные. Уж извините.

Топ-2: Фильм Серебренникова Викторе Цое попал в Каннского кинофестиваля Борис Барабанов: Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое попал в программу 71‑го Каннского кинофестиваля. В тот же день, когда пришла эта новость, следствие вышло с ходатайством о продлении домашнего ареста аж до 19 июля. События, взаимоисключающие друг друга: ведь кинофорум пройдет в мае.

Во-первых, хочу поздравить всех своих друзей, которые имеют отношение к этой картине. Я сам, честно говоря, следил за тем, как вокруг него развивались события. Дело в том, что фигура Виктора Цоя, как сейчас принято говорить, настолько токсичная, чтобы ты ни думал о нем, это обязательно будет кого-нибудь раздражать. А уж тем более, если ты взялся снимать о нем фильм. Во-вторых, я надеюсь, что решение включить фильм Серебренникова в программу Каннского кинофестиваля носит не только политический характер. Хотя, конечно это легче всего заподозрить. Человек он, на данный момент, в России притесняемый и вполне возможно, что организаторы подумали о том, что неплохо бы иметь в программе картину вот такого неблагополучного с точки зрения российской власти режиссера.

Топ-3: После перерыва в 2,5 года из Москвы в Каир был совершен первый авиарейс Борис Барабанов: После перерыва в 2,5 года из Москвы в Каир был совершен первый авиарейс. Все рейсы будут выполняться из второго терминала аэропорта Каира, который был специально оборудован для российских рейсов.

Я в Египет отдыхать не езжу. Знаю, что эту страну любят тысячи наших соотечественников, но не будем забывать о серьезной военно-политической обстановке в этом регионе. Вполне возможно, что торопиться с полетами в Египет не стоит. Хотя, повторюсь, для целого ряда наших соотечественников эта страна является идеальным местом отдыхам, пожалуй, их можно поздравить.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.