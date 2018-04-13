Фильм о любви, пронесенной сквозь года, покажут в культурном центре на улице Правды 

Управа района Савеловский города Москвы: последние новости

Префект САО Владислав Базанчук рассказали о развитии округа в новом документальном фильме о Москве

Фильм-оперу «Пиковая дама» покажут в «Искре» на Костякова

В Международный день культуры в театре на Ленинградском проспекте покажут «Бриллианты и любовь»