Фильм о любви, пронесенной сквозь года, покажут в культурном центре на улице Правды 

В среду, 18 апреля, в Китайском культурном центре на улице Правды состоится бесплатный показ художественного фильма «И горы могут сдвинуться». Фильм будет демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами. Об этом корреспонденту «Савеловского посада» рассказали в пресс-службе культурного центра. — Создатели фильма трижды обращаются к непростым судьбам героев. 1999 год, Шэнь Тао — обаятельная и веселая девушка, за ней ухаживают шахтер Лянцзы и владелец шахты Чжан. Шэнь Тао выбирает Чжана, и отвергнутый Лянцзы покидает родные места. Снова герои встречаются в 2014 и 2025 годах, — поделилась деталями сюжета пресс-секретарь центра Ольга Рудакова. Начало сеанса в 19.00. Необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются по адресу moskvaccc@gmail.com. Справки по телефону: 8 (495) 612-11-97. Китайский культурный центр расположен по адресу ул. Правды, д. 1, стр. 1. (мю)