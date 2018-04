Топ-7 фильмов про виртуальную реальность 

Новый фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться» уже вышел на экраны кинотеатров. Так как тема киберпанка, VR мне всегда была интересна, то я на него сходил и остался разочарован. Кроме многочисленных отсылок, которые являются главной фишкой, и мельтешащей компьютерной графики, я в нём ничего не увидел. Я давно хотел составить список научно-фантастических фильмов про виртуальную реальность, которые меня больше всего зацепили. Рад, что наконец для этого появился повод. (Нет, Матрицы и Трона тут не будет) 7. Газонокосильщик — The Lawnmower Man (1992) [140 мин] Классический киберпанк про виртуальную реальность, злые корпорации, маленького человека и всё прочее. Содержит кучу сцен ставших культовыми, от неуклюжей компьютерной графики, до разнообразных жанровых клише, которые на тот момент ещё и не были клише. Смотреть строго при желании словить ностальгический приступ. 6. Нирвана — Nirvana (1997) [96 мин] Если имя Кристофер Ламберт вам что-то говорит, то вы уже должны были посмотреть этот фильм. Если нет, то приготовьтесь к довольно экзотическому «фрукту», в котором смешана эстетика западной и восточной культуры, и смелых визуальных приёмов. Фильм показывает нам точку зрения создателя виртуальных миров. Что будет, если погрузиться в собственное творение полное багов? Как остаться человеком играя роль «персонажа»? Все эти и многие другие вопросы возникают при просмотре «Нирваны». 5. Странные дни — Strange Days (1995) [145 мин] Превосходное жанровое кино-предупреждение. Бигелоу взяла все страхи, патологии, которые проявились в начале конца 20 века и выпустила ленту, в которой довела их до критической ситуации. Общество, показанное в фильме гораздо более аморальное и преступное. Товаром становятся чужие воспоминания, которые люди используют для удовлетворения своей неполноценности. Тем не менее остаются люди, сохраняющие чувство эмпатии, но чем дальше к концу, тем более призрачными становятся их шансы на успех. Не люблю жанровые фильмы, но здесь всё сделано настолько вручную, что получаешь огромное удовольствие при просмотре. 4. Авалон — Avalon (2001) [107 мин] Неожиданное открытие. Фильм, который по всем признакам на две трети снят как жанровое фантастическое кино и начинается стандартнее некуда: про попытки главной героини сломать систему — «выбраться из игры» (только маски Гая Фокса не хватает). Продолжается как попытка сломать границы жанра самого фильма, и заканчивается как попытка человека выйти за границы реальности. Довольно смелая концовка, товарищ Осии. И пусть не будет больше спойлеров. 3. Экзистенция — eXistenZ (1999) Если Авалон фильм про трансцендентальные границы сознания, то Экзистенция — …догадайтесь про какие. Если обозначить границы жанра, то это био-панк, более узкого жанра пожалуй не придумаешь. Однако матрица «уровней» сознания, в которые погружаются игроки «экзистенции» заставляет задуматься об обратном. Опять мы погружаемся в видеоигру, опять мы переходим от одного уровня на другой. Но если в Авалоне целью было выбраться, в Экзистенции целью является погрузиться как можно глубже. 2. Когда наступит конец света — Until The End Of The World (1991) [3 серии — 278 мин] Рекомендую именно трёхсерийную версию, так как этот фильм сочетает не только киберпанк с налётом виртуальной реальности но и старое доброе road-movie. Герои буквально исколесят пол света включая нашу родину. Фильмы Вендерса всегда запоминались мне тёплой (ламповой) атмосферой. Этот фильм всеми своими элементами создаёт необыковенную степень погружения. Замечательные актёры: Уильям Хёрт Сэм Нил , Макс фон Сюдоф, Сольвейг Доммартин и множество второстепенных актёров создают впечатления живых людей на своих местах. Весь мир, находящийся на грани катастрофы, выглядит настоящим несмотря на налёт футуризма, а чувства и эмоции буквально витают в воздухе и передаются через меланхоличные мелодии, которыми наполнен фильм. Если вкратце описывать синопсис, то это путешествие в поисках надежды, которую олицетворяют людские воспоминания и сны. 1. Дикие Пальмы — Wild Palms (1993) [6 серий — 286 мин] Как любое тяжеловесное произведение, претендующее на внимательное изучение, Дикие Пальмы начинаются медленно, чтобы погрузить зрителей в довольно запутанную, конспирологическую историю. Повествование погружает очень сильно несмотря на бульварную подачу, которая тем не менее была в то время свойственна даже таким мастодонтам сериалов как Твин Пикс. К концу первых двух сдвоенных серий история даже начинает отдавать нудятиной. Киберпанк в них носит довольно номинальный характер, мир сериала по большей части ничем не отличается от нашего. Впечатление это ложное так как начиная с третьей серии события ускоряются в геометрической прогрессии, начинаешь замечать, что тот «номинальный» киберпанк становится всё более и более «диким». Не буду забегать вперёд, но в какой-то момент абсурдность происходящего выворачивает ваше сознание наизнанку, и постепенно сносит крышу. Где-то с третьей, четвёртой серии приходит осознание, что такого сложного высказывания относительно иллюзорности нашего восприятия реальности ты даже в литературе не встречал. Но это всё субъективизм. Не гарантирую, что сериал может произвести на вас такое же впечатление, но досмотреть до четвёртой серии стоит. Для сведения: писатель Уильям Гибсон , который является автором термина «киберпространство», сыграл эпизодическую роль в одном эпизоде.