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«Приличная семья сдаст комнату»
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«Приличная семья сдаст комнату» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Привычная фраза, правда? Бытовая, простенькая. Но 14 апреля на телеканале Россия 1 вы услышите и … увидите ее в под несколько иным углом зрения: ведь так называется комедийная мелодрама, премьера которой назначена на 14 апреля!
«Приличная семья сдаст комнату» — фильм о вечном противостоянии отцов и детей. Деятельная бабушка «точно знает», как жить всем вокруг. Конечно, она «хочет, как лучше», но ее бурная деятельность приводит к неожиданным результатам…
Главные роли в фильме исполнили Анна Невская, Александр Пашков, Любовь Германова, Екатерина Соломатина и Сергей Рудзевич. В центре истории — три родные, но совершенно разные по характеру женщины, которые много лет живут под одной крышей. Анна Васильевна (Любовь Германова) — неугомонная дама советской закалки. Ее дочь Надежда (Анна Невская) живет в тени энергичной матери и всю жизнь тщетно сопротивляется ей. А внучка Женька (Диана Шульмина) — будущая феминистка, которая мечтает о свободе. И мужчины в этом царстве не приживаются, поэтому женщины уже свыклись с одиночеством.
Режиссер Елена Яковлева призналась, что стремилась приблизиться к духу лучших советских кинокартин, таких как «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам» и «Служебный роман»:
— Несмотря на то, что действие происходит в наше время, мы старались в диалогах, с помощью костюмов и интерьеров поддержать атмосферу лирических комедий 80-х, которую мы так любим.
Премьера фильма «Приличная семья сдаст комнату» состоится 14 апреля в 21.00 на канале «Россия 1».
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