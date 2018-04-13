«Приличная семья сдаст комнату»

Привычная фраза, правда? Бытовая, простенькая. Но 14 апреля на телеканале Россия 1 вы услышите и … увидите ее в под несколько иным углом зрения: ведь так называется комедийная мелодрама, премьера которой назначена на 14 апреля!

«Приличная семья сдаст комнату» — фильм о вечном противостоянии отцов и детей. Деятельная бабушка «точно знает», как жить всем вокруг. Конечно, она «хочет, как лучше», но ее бурная деятельность приводит к неожиданным результатам…

Александр Пашков, Любовь Германова, Екатерина Соломатина и Главные роли в фильме исполнили Анна Невская Сергей Рудзевич . В центре истории — три родные, но совершенно разные по характеру женщины, которые много лет живут под одной крышей. Анна Васильевна (Любовь Германова) — неугомонная дама советской закалки. Ее дочь Надежда (Анна Невская) живет в тени энергичной матери и всю жизнь тщетно сопротивляется ей. А внучка Женька (Диана Шульмина) — будущая феминистка, которая мечтает о свободе. И мужчины в этом царстве не приживаются, поэтому женщины уже свыклись с одиночеством.

Режиссер Елена Яковлева призналась, что стремилась приблизиться к духу лучших советских кинокартин, таких как «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам» и «Служебный роман»:

— Несмотря на то, что действие происходит в наше время, мы старались в диалогах, с помощью костюмов и интерьеров поддержать атмосферу лирических комедий 80-х, которую мы так любим.

Премьера фильма «Приличная семья сдаст комнату» состоится 14 апреля в 21.00 на канале «Россия 1».

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