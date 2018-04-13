Спин-офф «Форсажа» снимет режиссер «Дэдпула» 

Компания "Universal" сообщила, что спин-оффом "Форсажа" займется Дэвид Литч, автор "Взрывной блондинки" и второй части "Дэдпула". С режиссером студия вела переговоры с февраля.
Спин-офф станет 9 лентой франшизы, сценарий разработан постоянным автором лент серии Крис Морган.
Картина расскажет об агенте службы безопасности Люке Хоббсе и преступнике Декарде Шоу.
В прокат фильм планируется выпустить 26 июля 2019 года.
Напомним, что первой работой Дэвида Литча в качестве режиссера стала картина "Джон Уик", поставленный им вместе с его другом и коллегой Чадом Стахелски.