Спин-офф «Форсажа» снимет режиссер «Дэдпула»

Компания "Universal" сообщила, что спин-оффом "Форсажа" займется Дэвид Литч , автор "Взрывной блондинки" и второй части "Дэдпула". С режиссером студия вела переговоры с февраля.

Спин-офф станет 9 лентой франшизы, сценарий разработан постоянным автором лент серии Крис Морган

Картина расскажет об агенте службы безопасности Люке Хоббсе и преступнике Декарде Шоу.

В прокат фильм планируется выпустить 26 июля 2019 года.

Напомним, что первой работой Дэвида Литча в качестве режиссера стала картина "Джон Уик", поставленный им вместе с его другом и коллегой Чадом Стахелски.