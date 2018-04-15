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США показали пуск «Томагавков» из-под воды
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США показали пуск «Томагавков» из-под воды 

Lenta.ru 15 апреля 2018
Фото: Lenta.ru
Минобороны США опубликовало в Twitter кадры пуска крылатых ракет «Томагавк» с подводной лодки John Warner. Пуски осуществлялись в ходе состоявшейся 14 апреля операции против сирийской индустрии химического оружия.
Американская подлодка, находившаяся в восточной части Средиземного моря, запустила шесть «Томагавков». Всего во время атаки, в которой участвовали военные США, Великобритании и Франции, было выпущено 105 ракет с морских и воздушных носителей.
Помимо John Warner, со стороны США в операции на море были задействованы эсминцы Laboon и Higgins, а также крейсер Monterey.
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