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«ОНО 2»: список актеров
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«ОНО 2»: список актеров 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Как мы уже знаем, сиквел «ОНО» перенесет действие на лет вперед, когда участники Клуба Неудачников уже повзрослели и разъехались в разные города. Поэтому перед создателями картины встает важный вопрос: кого же набирать в актерский состав?
Как выяснилось, уже сейчас идут переговоры с тремя претендентами на главные роли:
1. Джессика Честейн (Jessica) С самого начала было ясно, что именно Честейн предпочтут на роль взрослой Беверли. Даже сама актриса выразила свое желание поучаствовать в проекте еще в сентябре г. Тот факт, что она уже работала с Андресом Мускетти (Andy), также говорит о том, что роль достанется именно ей.
2. Джеймс Макэвой (James) «The» сообщил, что представители актера ведут переговоры по поводу роли Билла Денбро в сиквеле «ОНО». Думаем, режиссер смог убедиться, насколько Макэвой хорош в фильмах ужасов, и без проблем возьмет его на главную роль.
3. Билл Хейдер (Bill) Американский комик, как никто другой, может сыграть болтливого и саркастичного Ричи Тозиера. Поклонники хотели видеть в этой роли Эзру Миллера (Ezra), так как он ну уж очень похож на Финна Вулфарда (Finn), сыгравшего Ричи в детстве. Но мы надеемся, что Билл тоже не подведет.
Как вам такой актерский состав? Кого бы вы еще хотели увидеть в фильме?
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