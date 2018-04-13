Сороковой, Московский, юбилейный…

16-19 апреля в 18:45 в эфире телеканала «Россия К» программы из цикла «Острова», посвященные известным режиссерам и актерам фильмов-победителей ММКФ разных лет.

19 апреля стартует юбилейный, 40-й Московский международный кинофестиваль. В этом году он состоится не летом, как обычно, а весной и продлится до 26 апреля. Традиционные сроки проведения фестиваля были изменены организаторами в связи с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет как раз летом в 11 городах России, включая Москву.

Программа фестиваля очень разнообразна. Фильмы-участники будут соревноваться в рамках основного конкурса, конкурса документального кино, конкурса короткометражного кино, внеконкурсного показа, ретроспективного показа, а также в рамках программы российского кино. За главный приз в основном конкурсе поборются 15 фильмов из Узбекистана, Казахстана, Латвии, Польши, Норвегии, Республики Кореи, Франции, Португалии, Аргентины, Турции, Новой Зеландии, а также два российских фильма. А пока жюри и зрители делают свой выбор, телеканал «Россия К» вспоминает художественные фильмы, получившие в разные годы золотого «Святого Георгия» на тогда еще Московском кинофестивале (МКФ), и показывает программы из цикла «Острова» об актёрах, снявшихся в фильмах-победителях, и режиссёрах, снявших эти фильмы.

Фильм «Чистое небо» Григория Чухрая — победитель МКФ 1961 года. Главную роль сыграл Евгений Урбанский. В программе «ОСТРОВА. Евгений Урбанский» (17 апреля, 18:45) актёр расскажет о юности, проведённой в Инте, о приезде в Москву и непростых для сибирского паренька годах обучения в школе-студии МХАТ, об успехе в спектаклях Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, где талант Урбанского раскрылся с разных сторон, а не только в рамках амплуа социального героя. Звучат архивные записи, сделанные актером на радио.

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