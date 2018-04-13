Сороковой, Московский, юбилейный… 

16-19 апреля в 18:45 в эфире телеканала «Россия К» программы из цикла «Острова», посвященные известным режиссерам и актерам фильмов-победителей ММКФ разных лет.
19 апреля стартует юбилейный, 40-й Московский международный кинофестиваль. В этом году он состоится не летом, как обычно, а весной и продлится до 26 апреля. Традиционные сроки проведения фестиваля были изменены организаторами в связи с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет как раз летом в 11 городах России, включая Москву.
Программа фестиваля очень разнообразна. Фильмы-участники будут соревноваться в рамках основного конкурса, конкурса документального кино, конкурса короткометражного кино, внеконкурсного показа, ретроспективного показа, а также в рамках программы российского кино. За главный приз в основном конкурсе поборются 15 фильмов из Узбекистана, Казахстана, Латвии, Польши, Норвегии, Республики Кореи, Франции, Португалии, Аргентины, Турции, Новой Зеландии, а также два российских фильма. А пока жюри и зрители делают свой выбор, телеканал «Россия К» вспоминает художественные фильмы, получившие в разные годы золотого «Святого Георгия» на тогда еще Московском кинофестивале (МКФ), и показывает программы из цикла «Острова» об актёрах, снявшихся в фильмах-победителях, и режиссёрах, снявших эти фильмы.
Фильм «Чапаев» братьев Васильевых — победитель 1-го МКФ, который проходил в 1935 году. Председателем жюри тогда был Сергей Эйзенштейн. Программа «ОСТРОВА. Борис Бабочкин» (16 апреля, 18:45) посвящена великому русскому актеру, сыгравшему легендарного начдива. Прозвучат воспоминания самого актера; о его детстве, юности и работе в театре рассказала дочка Наталья Бабочкина; о ярком и трагическом последнем периоде его жизни вспомнили его ученики — Ольга Сошникова, Владимир Носик и Василий Бочкарев. Отрывки из дневников Бабочкина читает Валерий Баринов.
Фильм «Чистое небо» Григория Чухрая — победитель МКФ 1961 года. Главную роль сыграл Евгений Урбанский. В программе «ОСТРОВА. Евгений Урбанский» (17 апреля, 18:45) актёр расскажет о юности, проведённой в Инте, о приезде в Москву и непростых для сибирского паренька годах обучения в школе-студии МХАТ, об успехе в спектаклях Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, где талант Урбанского раскрылся с разных сторон, а не только в рамках амплуа социального героя. Звучат архивные записи, сделанные актером на радио.
Фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» — победитель МКФ 1969 года. В программе «ОСТРОВА. Станислав Ростоцкий» (18 апреля, 18:45) выдающийся советский режиссер расскажет о своей творческой судьбе и непростом пути в искусстве. Участвуют: актеры Ольга Остроумова, Вячеслав Тихонов, Ирина Шевчук, Ирина Печерникова и Светлана Дружинина, режиссеры Владимир Фокин и Вячеслав Максаков, кинокритики Александр Шпагин и Марианна Ростоцкая.
Программа «ОСТРОВА. Элем Климов» (19 апреля, 18:45) — о судьбе великого режиссера ХХ века, снявшего фильм-победитель МКФ 1985 года «Иди и смотри». Участвуют: Герман Климов, Алексей Петренко, Шавкат Абдусаламов, Антон Климов, Валерий Фомин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фильм Кирилла Серебренникова представлен в программе 71-го Каннского кинофестиваля