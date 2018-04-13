Олег Янковский: «Я на свою беду бессмертен» 

21 апреля в 13:20 на Первом канале смотрите интереснейший фильм о любимце поколений — актере Олеге Янковском.
Янковский был любимым артистом многих поколений. Кажется, успех сопровождал его всегда. Однако мало кто знает, что в жизни Олега Ивановича был невероятно тяжелый период, когда он оказался невостребован в своей стране. Воспользовавшись приглашением французского режиссера Клода Режи, Янковский уехал во Францию, где полгода играл на сцене театра в Париже. Невероятно, но актер не знал ни слова по-французски. Как ему удалось выучить главную роль и безошибочно сыграть ее на сцене — расскажут режиссеры Александр Адабашьян, Карен Шахназаров и брат актера Ростислав Иванович. Мы покажем уникальные фотографии неизвестной в России театральной пьесы режиссера Клода Режи, в которой Олег Янковский сыграл полицейского инспектора. О том, как Янковский чувствовал себя на сцене парижского театра, расскажет ассистент французского режиссера Клода Режи Даниэль Жаннето.
Почему актер решил вернуться в Россию? Почему не хотел играть те роли, которые ему предлагали? Лишь через два года после возвращения на родину Янковский начинает вновь сниматься в кино. Он получил предложение сразу в три картины: «Тургенев. Метафизика Любви» и «Анну Каренину» Сергея Соловьева и «Агнус Деи» Семена Арановича. По каким причинам не вышли на экран три фильма, в которых он снялся в 1994 году и как Олег Иванович пережил это? Об этом расскажут Сергей Соловьев, Валерий Тодоровский и актер Виктор Раков. Мы покажем кадры картины «Агнус Дей», где Янковский сыграл единственную в своей кинокарьере роль работника спецслужб. Каково было играть с Янковским? Каким он был на съемочной площадке и в обычной жизни? Этим поделятся актриса Ксения Кутепова, снявшаяся в этом фильме, и актер Виктор Сухоруков.
Остановка съемок картин с его участием Янковский воспринимал как очередной удар судьбы. Играть те роли, что ему предлагали, он не хотел, и решил попробовать себя в режиссуре. В начале 2000-х Янковский снял фильм «Приходи на меня посмотреть», в котором сыграл главную роль. Этот фильм — почти новогодняя сказка, и таким хочет видеть отечественное кино Олег Янковский — добрым и светлым. Такие фильмы он и пытался отбирать на фестиваль «Кинотавр», председателем которого стал. Новым этапом в жизни актера станет его участие в фильмах Валерия Тодоровского — «Любовник» и «Стиляги». Своими воспоминаниями об этом периоде поделятся сам режиссер и актер Сергей Гармаш.
К участию в съемках своего последнего фильма — «Царь» — Олег Иванович приступил, уже будучи больным. Чем стала для него эта роль? Чего стоило выходить ему на площадку? Об этом расскажет режиссер фильма Павел Лунгин.
В фильме принимают участие: Марк Захаров, Александр Лазарев-младший, Виктор Раков, Александр Адабашьян, Виктор Сухоруков, Карен Шахназаров, Сергей Гармаш, Ксения Кутепова, Валерий Тодоровский, Сергей Соловьев, Ирина Купченко, Даниэль Жаннето, директор театра Националь (Франция).
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