«Ищейка». Премьера на Первом!

Подполковника полиции Александру Ивановну Кушнир особо представлять не надо: мы уже знакомы по первому сезону сериала «Ищейка» на Первом канале. И она подозрительно похожа на Анну Банщикову ! И снова здравствуйте, дорогая «Ищейка». С понедельника начинается второй сезон!

Но теперь обаятельную «ищейку» перевели из Москвы в небольшой город на берегу Черного моря. Постепенно ей удалось наладить отношения с сотрудниками отдела и даже с начальником, который по иронии судьбы оказался ее бывшим возлюбленным. Александре Ивановне вроде как не до личного счастья, и она погружается в работу. И тут — подарок судьбы — ей встречается человек, который, кажется, готов исполнить любое ее желание. Александра с головой уходит в новый роман, но незнакомец — совсем не тот, за кого себя выдает…

Мы решили узнать, что думает по поводу сложившейся ситуации и второго сезона замечательная актриса, обаятельная женщина и многодетная мама Анна Банщикова.

— Анна, получается, что аккурат перед съемками вы стали мамой?

— Да, не успела я родить третьего ребенка, как меня стали торопить на съемки двух сезонов сразу. В итоге уже через месяц после родов я вышла на площадку. Чувствовала себя настоящей героиней! Но с Дмитрием Владимировичем Брусникиным , нашим прекрасным режиссером, забываешь в раз, что ты кормящая многодетная мать, что существует послеродовая депрессия и всякая подобная ерунда. Пришлось очень быстро прийти в форму, и мы сняли два сезона подряд.

— Во втором сезоне вы, то есть Александра Ивановна, немного другая. Или так кажется?

— Нет, характер моей героини меняется. Если в первом сезоне она была в чем-то неопытна, то потом становится более жесткой и непримиримой.

— А сначала подкупала искренностью…

— В том смысле перемен нет. Она любит людей и всегда переживает за тех, чьи дела расследует. Это человеческое небезразличие моей героини перекликается и с моим характером. Так что ждите, будет много чего неожиданного и, надеюсь, интересного!

Напомним, что сериал «Ищейка» — это адаптация известного формата «The Closer» студии Warner Bros. Оригинальный сериал выходил на американском телеканале TNT на протяжении семи сезонов (2005-2012 гг.) неустанно завоевывая новых зрителей. Если первую серию первого сезона посмотрело 7 млн зрителей, то через два года, к первой серии третьего, их стало уже почти 9 млн А американская актриса Кира Сэджвик, сыгравшая Бренду Ли Джонсон, руководителя отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями, получила «Эмми» и «Золотой глобус» за исполнение главной роли в сериале. Впрочем, по словам генпродюсера компании Star Media Влада Ряшина, «у нашей адаптации есть все шансы продержаться столько (семь лет) же в российском эфире. Но мы надеемся на большее».

Чем же будет примечателен второй сезон? Продюсер компании Star Media Дарья Лаврова поясняет:

— Александра — натура страстная, азартная, никогда не теряет надежды на личное счастье. Во втором сезоне Александру опять ждут перипетии в личной жизни. Интрига будет держаться практически до конца сезона.

Смотрите продолжение нового сезона «Ищейки» на Первом канале сегодня, 17 апреля, а также 18 и 19 апреля в 21:35.

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Как так — во всех сериях Александра Кушнир — с прямыми волосами, а в одной они вдруг начинают виться? Недоглядели? Объясняет режиссер Дмитрий Брусникин:

— У Анны Банщиковой волосы от природы вьющиеся, а у ее героини — прямые, и художникам по гриму приходится перед каждым съемочным днем выпрямлять и фиксировать естественные кудри актрисы. Но в один из дней мы снимали сцены свидания Александры и Бориса. Они должны были в яркий солнечный день гулять по пляжу, загорать на шезлонгах. А с утра пошел ливень! Но съемки останавливать было никак нельзя, поэтому решили продолжать, немного изменив действие: герои гуляли под зонтами. И волосы Анны приобрели природную форму, выпрямить их было уже невозможно…