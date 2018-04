Дуэйн Джонсон подтвердил свое возвращение в сиквел «Джуманджи»

Каким-то непостижимым образом из заурядного рестлера Дуэйн Джонсон превратился в самого востребованного голливудского актера и снимается в одном громком и крупнобюджетном проекте за другим. К списку этих проектов официально добавился сиквел «Джуманджи: Зов джунглей». После успеха первой части перезапуска «Джуманджи» Sony решили, что второй части быть. Это не удивительно, ведь в прокате фильм с Дуэйном Джонсоном, Кевином Хартом , Джеком Блэком и Карен Гиллан заработал почти миллиард долларов. В своем Instagram «Скала» официально подтвердил, что работа над сиквелом «Джуманджи» уже началась, а он выступит в нем еще и в качестве продюсера. Актер поблагодарил зрителей за небывалый успех в прокате фильма, который обогнал «Человека-паука» 2002 года и « Джеймса Бонда », а в конце своего видеообращения заявил, что хочет дать зрителю то, чего он ждет — убить героя Кевина Харта ради всеобщего счастья.

It’s official: Last night you made JUMANJI, Sony’s biggest movie ever. EVER. Previous record held by SpiderMan. My #1 goal is always giving the audience what they want and always sending ya home happy. Working on the sequel now, so bye bye @kevinhart4real’s character. 😂🖕🏾 Love y’all 🤟🏾 and THANK YOU. #JUMANJI #SonysBiggestMovieEver #Grateful

Публикация от therock (@therock)

11 Апр 2018 в 10:01 PDT попкорнnews