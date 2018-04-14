8 лучших фильмов про свадьбу

Свадьба — одно из самых запоминающихся и важных событий жизни! Но событие это не только радостное, но и хлопотное и, чтобы всё прошло прекрасно, нужно потратить немало усилий для приготовления и организации этого мероприятия. Наша подборка из 8 картин расскажет, насколько по— разному может сложиться это торжество. Что посмотреть на выходных: 8 лучших фильмов про свадьбу

Свадебная вечеринка (2013)

Прекрасный актёрский состав и незамысловатый сюжет наполнили эту замечательную комедию весёлым и лёгким юмором.

Свадебный переполох (2000)

Мэри Фиоре (Дженифер Лопес) работает организатором свадеб. Это занимает у неё всё свободное время и не оставляет шансов на устройство личной жизни. Однажды, при необычных обстоятельствах, она знакомиться со Стивом (Мэтью Макконнахи), проводит с ним прекрасный вечер и влюбляется в него. А на следующий день у неё появляется богатая клиентка и, как выясняется позже, невеста её любимого Стива.

Безумная свадьба (2014)

В семье нотариуса Клода Верней ( Кристиан Клавье ) 4 дочери. Три из них вышли замуж за араба, еврея и китайца. Клод и его жена достаточно консервативны и не испытывают радости от выбора дочерей, поэтому они возлагают большие надежды на младшую дочь и надеются, что, хотя бы она, выйдет замуж за католика.

Но избранник младшей дочери оказывается… африканец, да, и его родители не в восторге от светлокожей невесты.

Горько (2013)

Молодожёны Наташа (Юлия Александрова) и Рома ( Егор Корешков ) из в Геленжика готовятся к свадьбе.

Но, не сойдясь во мнении с родителями, где и как нужно справлять свадьбу, жених решают устроить два торжества в один день — сначала отпраздновать с родителями в ресторане, а потом с друзьями на берегу.

Конечно, без накладок и курьёзов это не обойдётся!

Очень смешная и весёлая комедия!

Большая свадьба (2013)

Дайан Китон , Аманда Сайфрид, Кэтрин Хайгл рассказывает о том, как Алехандро (Бэн Барнс) и Мисси (Аманда Сайфрид) готовятся к свадьбе. На свадьбу собираются все родные и близкие пары. Мама Мисси не в восторге от выбора дочери, а у Алехандро аж три мамы — Мадонна — биологическая, Элли — приёмная, вырастившая его, и Биби — последняя жена его приёмного отца Дона.

Мадонна, истинная католичка из Колумбии, не приемлет разводов, поэтому Элли и Дон должны притвориться женатыми. Как и любая свадьба, торжество будет полно весёлых поворотов, курьёзных ситуаций, любви и смеха.

Репортаж со свадьбы (2012)

Этот испанский фильм ужасов для любителей пощекотать нервы. Картина снята в стиле документального репортажа со свадьбы. Во время прекрасной свадьбы Клары и Колдо, неожиданно становится плохо нескольким гостям. Они начинают нападать на других и, в итоге, самое важное торжество в жизни Колдо и Клары превращается в сражение за жизнь.

Моя большая греческая свадьба (2012)

Романтическая комедия была номинирована на премию "Оскар" в 2002 году за лучший оригинальный сценарий. Тула — гречанка, со всей своей большой семьёй живёт в Чикаго. Её отец мечтает найти Туле прекрасного грека в мужья, но Тула влюбляется в американца Иэна. Нелегко будет Иэну добиваться руки Тулы и знакомиться с традициями греческой культуры. Очень весёлая и романтическая комедия.

Война невест (2009)

Американская комедия, в главных ролях с Энн Хэтэуй Кейт Хадсон . Лучшие подруги с детства мечтали отпраздновать свадьбу именно в июне, и именно в отеле "Плаза"! Так складывается, что обе подруги получили предложение руки и сердца в одно время и они, довольные и счастливые, бегут забивать даты свадьбы с организаторами в отеле "Плаза". Но роковая ошибка секретаршиоборачивается огромной проблемой — в июне свободна только одна дата!

Многолетняя дружба подруг становится под большой угрозой.