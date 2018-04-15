Лауреатов кинопремии «Золотая арка» объявят в Москве 

В Москве объявят имена лауреатов первой премии «Золотая арка», сообщил председатель правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков, передает ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, мероприятие состоится в Центре оперного пения Галины Вишневской в 19:00. В шорт-лист премии вошли 13 фильмов. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Теснота» Кантемира Балагова стали лидерами по количеству номинаций — по пять штук. По четыре номинации у «Вестерна» Валески Гризебах (Болгария, Германия, Австрия) и «Фокстрота» Самуэля Маоза (Израиль).
В номинации «Лучший игровой полнометражный фильм» будут соревноваться «Вестерн», «Нелюбовь», «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Теснота» и «Фокстрот».