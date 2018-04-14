В Москве объявят лауреатов первой кинопремии «Золотая арка» 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Имена лауреатов первой премии «Золотая арка» объявят в субботу в Москве. Об этом ТАСС сообщил председатель правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков.
"Лауреаты будут объявлены 14 апреля в 19:00 в Центре оперного пения Галины Вишневской на Остоженке", — сказал он.
Шорт-лист премии
В шорт-лист Международной премии «Восток-Запад. Золотая арка» вошли 13 фильмов. Лидерами по количеству номинаций стали российские картины «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Теснота» Кантемира Балагова, у каждой из них по пять номинаций. По четыре номинации у «Вестерна» Валески Гризебах (Болгария, Германия, Австрия) и «Фокстрота» Самуэля Маоза (Израиль). За приз в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм» поборются картины «Вестерн», «Нелюбовь», «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Теснота» и «Фокстрот».
Лучшими режиссерами могут стать Кантемир Балагов ("Теснота"), Валеска Гризебах ("Вестерн"), Андрей Звягинцев ("Нелюбовь"), Самуэль Маоз ("Фокстрот"). За приз в номинации «Лучший актер» поборются Богдан Думитраке ("Пророка", Румыния, Франция), Майнхард Нойман ("Вестерн"), Александр Яценко ("Аритмия"). Лучшую актрису жюри выберет из пяти номинантов — Александра Борбей ("О теле и душе"), Дарья Жовнер ("Теснота"), Миряна Каранович ("Реквием для Миссис Джей", Сербия), Лаура Королева ("Света", Казахстан).
Призы также будут присуждены в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучшее музыкальное решение».
О премии
Международная кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» присуждается в этом году впервые за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии.
В лонг-лист премии вошли 32 фильма из Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины и др. Председатель правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков считает, что при наличии большого количества национальных кинопремий, учреждение международной награды создает возможность «более широкого взгляда на кинематографию евразийского пространства».
В жюри премии вошли 24 киноведа и кинокритика. Среди них Карлос Эли де Альмеида (Бразилия), Джон Асп (Швеция), Биргит Боймерс (Великобритания) и другие. Как отметил арт-директор премии Андрей Плахов на пресс-конференции, идею создания новой премии поддержали ФИПРЕССИ и Европейская киноакадемия, добавив, что создатели премии считают особенно важным «развивать подобные международные культурные проекты в век политических турбуленций и обострившихся конфликтов».