В Москве объявят лауреатов первой кинопремии «Золотая арка»

МОСКВА, 14 апреля. / ТАСС /. Имена лауреатов первой премии «Золотая арка» объявят в субботу в Москве. Об этом ТАСС сообщил председатель правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков.

"Лауреаты будут объявлены 14 апреля в 19:00 в Центре оперного пения Галины Вишневской на Остоженке", — сказал он.

Шорт-лист премии

Призы также будут присуждены в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучшее музыкальное решение».

О премии

Международная кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» присуждается в этом году впервые за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии.

В лонг-лист премии вошли 32 фильма из Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины и др. Председатель правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков считает, что при наличии большого количества национальных кинопремий, учреждение международной награды создает возможность «более широкого взгляда на кинематографию евразийского пространства».