Художник превратил принцесс Диснея в легендарных персонажей ужастиков 

Большинство принцесс (да и все других персонажей) мультфильмов Диснея очень добрые и милые. И оттого интереснее увидеть их в непривычном виде. Художник Travis Falligant изобразил их в образе легендарных злодеев из фильмов ужасов. И знаете что? Девушки как будто родились для этих ролей!
Покахонтас — Джейсон из «Пятницы 13-е»
Ариэль, «Русалочка» — Создание из Черной лагуны
Золушка — «Кэрри»
Жасмин, «Аладдин» — «Изгоняющий дьявола»
Тиана, «Принцесса и лягушка» — Кэндимен
Анна и Эльза, «Холодное сердце» — девочки из «Сияния»
Мерида, «Храбрая сердцем» — кукла Чаки из «Детской игры»
Белль, «Красавица и Чудовище» — оборотень
Мулан — девочка из фильма «Звонок»
Спящая красавица — Дракула
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