Художник превратил принцесс Диснея в легендарных персонажей ужастиков

Большинство принцесс (да и все других персонажей) мультфильмов Диснея очень добрые и милые. И оттого интереснее увидеть их в непривычном виде. Художник Travis Falligant изобразил их в образе легендарных злодеев из фильмов ужасов. И знаете что? Девушки как будто родились для этих ролей!

Покахонтас — Джейсон из «Пятницы 13-е»

Ариэль, «Русалочка» — Создание из Черной лагуны

Золушка — «Кэрри»

Жасмин, «Аладдин» — «Изгоняющий дьявола»

Тиана, «Принцесса и лягушка» — Кэндимен

Анна и Эльза, «Холодное сердце» — девочки из «Сияния»

Мерида, «Храбрая сердцем» — кукла Чаки из «Детской игры»

Белль, «Красавица и Чудовище» — оборотень

Мулан — девочка из фильма «Звонок»

Спящая красавица — Дракула

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