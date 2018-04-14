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«Тульский Токарев» на телеканале «МИР»: сериал, который выстрелит
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«Тульский Токарев» на телеканале «МИР»: сериал, который выстрелит 

Мир24 1 час назад
Они так не похожи. Один рос в воровской среде, другой — жил с отцом, который посвятил себя борьбе с криминалом. Но судьба поменяет главных героев ролями. Телеканал «Мир» покажет остросюжетный сериал «Тульский Токарев». Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Глеба Стерхова.
По меньшей мере, у двух поколений, обещают авторы, с сериалом «Тульский Токарев» вся жизнь перед глазами пролетит. Начало действия — конец 1970-х гг. Ленинград, Васильевский остров, которым правит, с одной стороны, вор в законе Варшава, с другой — опытный сотрудник сыска Василий Палыч Токарев.
Сериал о тех, кто были тогда детьми. У милиционера Токарева сын растет, а у вора Варшавы — приемный наследник и ученик Артур Тульский.
На глазах у зрителя меняется страна, и складываются судьбы. А что если все будет наоборот, а что, если один пойдет в милицию, другой — в рэкет? А что, если непримиримым врагам придется объединяться против того, жил с ними в одном дворе был тихоней, стал маньяком-убийцей. Безжалостным, умным и хладнокровным.
Лихие перестроечные, воровской мир против спортсменов-беспредельщиков, конфликт отцов и детей. И, конечно, любовь, без нее никуда, и ревность, и испытание дружбы. А маньяк продолжает убивать, не щадя никого. Кто победит и какой ценой, смотрите 12 серий лихо закрученной криминальной драмы.
Все 12 серий криминальной драмы «Тульский Токарев» смотрите на телеканале «МИР» 15 апреля. Начало в 10:45.
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